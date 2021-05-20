В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся

Молодые люди попытались отыскать родителей ребенка, а потом обратились в полицию. Позже туда позвонила и мама мальчика. Она рассказала, что сын убежал прямо из квартиры, пока она была на кухне. Мальчик открыл дверь, вышел на лестницу, а потом и на улицу.