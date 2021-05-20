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В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся

В Москве двухлетний мальчик сбежал из дома босиком и потерялся (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   дети   мальчик   
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В Москве обнаружили ребенка, который сбежал из дома. На мальчика наткнулась на Коломенской набережной молодая пара. Он плакал и выглядел напугано.

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Метки: Москва   Россия   видео   дети   мальчик   
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Алексей Давыдов Час назад
Из двери квартиры ладно! но как он вышел из двери подъезда!?
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Alonso

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