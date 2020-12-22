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Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы

Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 19:41
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   компьютер   москва   новости   робототехника   роботы   россия   
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Собянин, мэр Москвы, 21 декабря открыл новый центр "Мои документы" и в числе обычных сотрудников там будет еще и два робота.

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Метки: жить в россии   компьютер   москва   новости   робототехника   роботы   россия   
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537
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Так вот они какие, кремлеботы
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14k
Ego sum qui sum 16 минут назад
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
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3k
rutt 17 минут назад
Умение разговаривать с роботом у наших людей отсутствует. Сформулировать вопрос без "воды", которя путает робота, смогут не все граждане. Дашу надо было делать блондинкой, и к парню по имени Алекс, старшее поколение наверняка проявит недоверие), Антоном надо было. Веселей бы с ними работалось.
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9k
paranoid 54 минуты назад
Мне нужен твой паспорт, снилс и фото 3х4

Мне нужен твой паспорт, снилс и фото 3х4
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6k
Вася Час назад
знакомый голос..

Ссылка coub.com
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
МФЦ с роботами... а как было по факту колхозом так и осталось. Довелось бывать в этой цитадели удобства и комфорта пару лет назад по поводу замены паспорта, случайно залитого в сумке спиртовым антисептиком (да, задолго до того как они стали мейнстримом). Заполняю заявление на госуслугах, загружаю фотку (вот до чего техника дошла, думаю). Прихожу в назначенное время в МФЦ. Ожидание: улыбающаяся девушка из окошка с электронной очередью выдает мне новый новый паспорт с распечатанной фоткой, которую я загружал в госуслуги, забирает старый, я расписываюсь и ухожу. Реальность: идешь в какой-то кабинет, который работает по графику в определенные часы, внутри совок совком, ни электронных очередей, на тебя смотрят тетки в духе "Галя, гляди, этот умник с госуслуг пришел за паспортом". Отправляют платить штраф за порчу паспорта (да, можно пободаться, но мне нервы дороже, благо сумма символическая), терминал - хрень а-ля "Быстрые платежи" 15-летней давности, данные что и куда платить пишут мне на листочке от руки, возвращаюсь, заполняю еще кучу каких-то бумажек, в 100500 местах расписываюсь и пишу свое ФИО, иду в другой кабинет, там еще одна Галя образца СССР 70-х сует еще какие-то бумажки анкеты, в итоге ухожу ждать новый паспорт, напомнив что неплохо бы дать мне справку что паспорт на переоформлении. Дают, печать иди ставь еще куда-то, чтоя в живой очереди. Приходишь за новым паспортом, получаешь, а чтобы внести в него данные о загранпаспорте - иди в еще один кабинет. И оригинал загранника возьми, пофиг что его данные и так есть в базе.
МФЦ блин... у вас есть все мои данные, мой верифицированный профиль, все эти цифровые подписи.. не, не слышали? Абсолютно ничего не мешает чисто технически изготовить мой паспорт и выдать мне вообще без моего участия и заполнения анкет, просто по клику на кнопку в веб-морде, онлайн списать со счета пошлину и штраф и отправить в типографию печататься новый паспорт. Но нет, мы лучше сделаем роботов.
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34k
Бабай Час назад
Вот куда болезную увезли!
Вот куда болезную увезли!
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1k
евгений Час назад
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
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25k
Aqueronte Час назад
- вас много, а я одна!!!
- и часто вам такие эротические сны снятся?
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4k
просто Дмитрий Час назад
Представляю, сколько раз их "пошлют"..... Даже знаю, куда
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2k
NIS 2 часа назад
В следующем году - на пресс-конференции ..
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36k
Прораб 2 часа назад
Эээ...

Эээ...
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8k
Предпенсионер 64 2 часа назад
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
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18k
Альберт 2 часа назад
У меня негативный опыт общения с роботами:
На той неделе поменяли электросчётчик и акт о замене надо было отнести в офис компании. Дали адрес и телефон.
Два дня звонил, а там мне в течении 15 минут говорили, что мой звонок очень важен для них, чтобы я не отключался и меня прямо сейчас соединят с оператором, потом играла музыка, потом мне рассказывали о преимуществах электронных квитанций... и так далее.
На второй день стал что-то подозревать, а потом - отключился.
Поехал в офис, а там всё позакрыто и объявление, что в связи с эпидемией они - не работают.
Даже следов нет: всё снегом замело.
Только телефон с автоответчиком и работает.
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18k
ПаганецЪ 2 часа назад
Почему было не сделать менее корявые рожи? Ведь..."внешность продумывал скульптор и мастер 3D-моделирования"...
Или за те деньги, что дошли до собственно исполнителя (а не осели в карманах по дороге) и это шедевр?
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100
Mr White Man 3 часа назад
Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы
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13k
Hairy. 3 часа назад
Какой же лютый пиз.дец! Вот даже не знаешь что уеб.ищней это дерьмище, или это:
Какой же лютый пиз.дец! Вот даже не знаешь что уеб.ищней это дерьмище, или это:
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6k
Влад 3 часа назад
днище
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−1
Племянник 3 часа назад
живые там ещё страшнее
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