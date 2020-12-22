Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы

Собянин, мэр Москвы, 21 декабря открыл новый центр "Мои документы" и в числе обычных сотрудников там будет еще и два робота.
Российская компания "Промобот" создала двух человекоподобных роботов. Они действительно выглядят как люди, внешность продумывал скульптор и мастер 3D-моделирования Петр Чегодаев. Очень уставшие люди.
Парочку роботов назвали Алекс и Даша, они могут двигать глазами, губами, бровями. Они способны воспроизвести более 600 вариантов микромимики, что является самым большим в мире показателем для роботов-двойников. По крайней мере так утверждает "Промобот".
Парочку роботов назвали Алекс и Даша, они могут двигать глазами, губами, бровями. Они способны воспроизвести более 600 вариантов микромимики, что является самым большим в мире показателем для роботов-двойников. По крайней мере так утверждает "Промобот".
В "Моих документах" Даша с Алексом будут консультантами. Они способны будут распознать голос, лицо человека и смогут контактировать с человеком. Ну да, наверное благодаря 600 вариантам мимики они смогут в точности воссоздать лицо "вас много, а я одна".
Даша с Алексом будут консультировать посетителей с помощью диалоговой системы, загруженной в них, где будут ответы на самые часто задаваемые вопросы. Они расскажут какие документы нужны для получения услуг, как зарегистрироваться на нужных порталах, расскажут про всякие проекты ("Здоровая Москва", "Московское долголетие" и другие).
Список вопросов, на которые смогут отвечать киборги, будет расширяться.
О, с ними еще и селфи можно будет сделать.
Даша с Алексом будут консультировать посетителей с помощью диалоговой системы, загруженной в них, где будут ответы на самые часто задаваемые вопросы. Они расскажут какие документы нужны для получения услуг, как зарегистрироваться на нужных порталах, расскажут про всякие проекты ("Здоровая Москва", "Московское долголетие" и другие).
Список вопросов, на которые смогут отвечать киборги, будет расширяться.
О, с ними еще и селфи можно будет сделать.
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МФЦ блин... у вас есть все мои данные, мой верифицированный профиль, все эти цифровые подписи.. не, не слышали? Абсолютно ничего не мешает чисто технически изготовить мой паспорт и выдать мне вообще без моего участия и заполнения анкет, просто по клику на кнопку в веб-морде, онлайн списать со счета пошлину и штраф и отправить в типографию печататься новый паспорт. Но нет, мы лучше сделаем роботов.
- и часто вам такие эротические сны снятся?
На той неделе поменяли электросчётчик и акт о замене надо было отнести в офис компании. Дали адрес и телефон.
Два дня звонил, а там мне в течении 15 минут говорили, что мой звонок очень важен для них, чтобы я не отключался и меня прямо сейчас соединят с оператором, потом играла музыка, потом мне рассказывали о преимуществах электронных квитанций... и так далее.
На второй день стал что-то подозревать, а потом - отключился.
Поехал в офис, а там всё позакрыто и объявление, что в связи с эпидемией они - не работают.
Даже следов нет: всё снегом замело.
Только телефон с автоответчиком и работает.
Или за те деньги, что дошли до собственно исполнителя (а не осели в карманах по дороге) и это шедевр?