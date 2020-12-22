Новые сотрудники МФЦ - очень уставшие роботы

В "Моих документах" Даша с Алексом будут консультантами. Они способны будут распознать голос, лицо человека и смогут контактировать с человеком. Ну да, наверное благодаря 600 вариантам мимики они смогут в точности воссоздать лицо "вас много, а я одна".



Даша с Алексом будут консультировать посетителей с помощью диалоговой системы, загруженной в них, где будут ответы на самые часто задаваемые вопросы. Они расскажут какие документы нужны для получения услуг, как зарегистрироваться на нужных порталах, расскажут про всякие проекты ("Здоровая Москва", "Московское долголетие" и другие).

Список вопросов, на которые смогут отвечать киборги, будет расширяться.



О, с ними еще и селфи можно будет сделать.