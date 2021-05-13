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Когда оставил холодильник в общежитии на несколько месяцев

Когда оставил холодильник в общежитии на несколько месяцев (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: Огнемет   видео   насекомые   находка   общага   тараканы   холодильник   
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Оставленный на два месяца в общежитии холодильник пропитался студенческим раздолбайством и сам стал напоминать "общагу". Однако поселившаяся там живность совсем не похожа на людей.

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Метки: Огнемет   видео   насекомые   находка   общага   тараканы   холодильник   
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5
tutu 2 часа назад
свиньи е.баные
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5k
Vadim 14 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
Шамсуддин Полчаса назад
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2k
lekha-fil 52 минуты назад
Холодильником никто не пользовался, И студенты тут не причем. Да и не может быть сейчас таких студентов. И почему холодильник в пленке?
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15k
Пумба Час назад
Стасики!!!
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53k
pynh Час назад
обосрали холодильник?
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10k
Чингачгук Час назад
А кто это внутри???
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Б-р-р-р
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5k
ваня панкин 2 часа назад
да ну нафиг... в наше время холодильник оставить на 2 месяца - он бы блестел, как у кота катафоты перед этим...
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6k
JACKAL 2 часа назад
КАК КРАСИВО ПРЫГАЙ
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5k
Алексей 2 часа назад
Керхер в помощь)
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794
jug 2 часа назад
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
это местные, а хозяева холодильника - временно проживающие)
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