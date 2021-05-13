Когда оставил холодильник в общежитии на несколько месяцев

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Оставленный на два месяца в общежитии холодильник пропитался студенческим раздолбайством и сам стал напоминать "общагу". Однако поселившаяся там живность совсем не похожа на людей.
Срочно нужен огнемет. Присутствует ненормативная лексика.
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