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Сообщество Без кота и жизнь не та 769 постов • 352 подписчика подписаться
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Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс

Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 10:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   находка   прикол   
1908
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Автор ролика увидела свою кошку на улице и занесла в дом. Однако у питомца были к девушке некоторые вопросы.

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Метки: видео   животные   кот   находка   прикол   
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7k
Пафнутий 37 минут назад
Когда моя сестра зашла к соседям по даче, и увидела там своего кошака, думаю у нее выражение глаз было примерно такое же. На вопрос - "А чё за хрень тут...?!!!". Ей ответили что - "Вот, дескать, бедный котик. Наверное злые хозяева выбросили бедолажку на улицу. А он к нам прибился. Уже месяц, каждый день приходит. Мы его кормим, рассчесываем, даже помыли как-то. Наверное осенью домой заберем". Пришлось разъяснить нелегкие обстоятельства наличия у некоторых наглых рыжих морд полного отсутствия совести. Перечислить все его боевые шрамы, и объяснить что и дома его кормят как не в себя..., уже без малого десяток лет.
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15
ekolog67 22 минуты назад
Потрясающий, лихо закрученный сюжет у этого видео!
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5k
mr.Poher 53 минуты назад
Два котэ - это не предел. Дом большой, ещё десяток влезет!
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9k
Олегbl4 56 минут назад
У моей жены было такое же выражение лица, когда я "её" поймал на улице и привёл домой.
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11k
* Олегbl4 21 минуту назад
Представляю, какое выражение было у жены, которая уже жила в доме:-)
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5k
Игорь 58 минут назад
постанова
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3k
aleksei Час назад
У её кота было такое выражение Who fxck is this?
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3k
Петрович Час назад
Кот смотрит и думает "это что за херня"?
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123
Vlad Час назад
Теперь у неё две кошки
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6k
amrita Час назад
Чужого кошака принести в дом.. он скорее всего спрячется в самый дальний угол... а тут КОТ слишком нагло себя ведет разгуливая по столу (( видимо.. хорошо знаком с данными людьми
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513
Rozario Час назад
у меня две кошки, я себе даже не могу представить ЧТО случится с руками и мордой чужого человека, котрый захочет их схватить на улице.
И даже если их затащат в чужой дом - то там будет полный пижнец, как проживающим там людям, так и всем животным.
Никакого мурлыкания не будет, а будет кровавая расправа и разгром всего на пути к свободе.

так что видео - дешёвый фейк.
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11k
* Rozario 19 минут назад
Все коты разные, есть случаи когда соседи живущие рядом в частном секторе, даже не подозревают, чтог у них на двоих один кот. И каждый уверен, что это его подобранный с улицы кот :-)
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14k
Kvadro 2 часа назад
я правильно понял, что теперь у неё два кота ? и возраст приближается к 30 ?
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