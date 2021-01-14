Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс

Автор ролика увидела свою кошку на улице и занесла в дом. Однако у питомца были к девушке некоторые вопросы.
"Я увидела свою кошку на улице и принесла домой. Но... Если это моя кошка, то кто это?"
Выражение морды питомца бесценно!
Выражение морды питомца бесценно!
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И даже если их затащат в чужой дом - то там будет полный пижнец, как проживающим там людям, так и всем животным.
Никакого мурлыкания не будет, а будет кровавая расправа и разгром всего на пути к свободе.
так что видео - дешёвый фейк.