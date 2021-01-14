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Победительница состязания "самая странная вещь в вашем холодильнике"

Победительница состязания "самая странная вещь в вашем холодильнике" (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 13:16
Метки: Девушка   видео   неожиданно   подростки   тикток   холодильник   челлендж   
535
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В популярном у подростков сервисе TikTok одна из девушек предложила людям показать самую странную вещь, которая хранится в их холодильнике или морозилке. Вскоре ей ответила другая любительница различных состязаний и показала весьма неожиданный предмет в своей морозилке.

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Метки: Девушка   видео   неожиданно   подростки   тикток   холодильник   челлендж   
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2k
евгений 2 часа назад
А нахрена? На холодец сохранила?
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2
Дима Новосельский Полчаса назад
Прямо как у евреев,у них тоже ампутированные части всю жизнь хранятся,правда в специальных холодильниках при моргах,и прихораниваются к бывшему владельцу при его погребении,чтобы когда придёт миссия и мёртвые поднимуться,чтобы был комплект...
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7k
Клёст 54 минуты назад
Хотел пошутить что мозги свои она тоже где-то в морозилке хранит, но воздержусь.
Жалко девчонку, обе ноги потеряла, но позитивное отношение к жизни сохраняет, большая молодец.
Счастья ей..
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4k
Наталья 56 минут назад
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21k
Vazari 2 часа назад
Жесть, даже шутить на эту тему не хочется. А я думал, что у меня странная вещь хранится-пачка обезжиренного творога с датой производства 07,11,2015....
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14k
Егор 2 часа назад
Жесть. Даже подробностей не хочется знать.
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460k
Forestdude Автор поста 2 часа назад (изменен)
У девушки на данный момент отсутствуют обе ноги. Одну из них она решила хранить следующим образом
Ссылка youtu.be
У девушки на данный момент отсутствуют обе ноги. Одну из них она решила хранить следующим образом
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6k
CHNM Forestdude 42 минуты назад
Она случайно не волонтёрит у инвалидов? А то некоторые такие трогаются кукушечкой и калечат сами себя.
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