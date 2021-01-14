Победительница состязания "самая странная вещь в вашем холодильнике"

В популярном у подростков сервисе TikTok одна из девушек предложила людям показать самую странную вещь, которая хранится в их холодильнике или морозилке. Вскоре ей ответила другая любительница различных состязаний и показала весьма неожиданный предмет в своей морозилке.
Давно ждала подходящей ситуации, чтобы показать?
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Жалко девчонку, обе ноги потеряла, но позитивное отношение к жизни сохраняет, большая молодец.
Счастья ей..