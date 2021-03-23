FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11950 постов • 2598 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты

Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Огнемет   видео   люди   пожар   слабоумие и отвага   
307
1
1
Мужчине стало скучно готовить еду на плите и он решил воспользоваться самодельным огнеметом. Стоит ли говорить, что вскоре всё пошло не по плану и видео стало очень зажигательным?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Огнемет   видео   люди   пожар   слабоумие и отвага   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
БарНалей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bulanov 22 минуты назад
...газоуин бурбулён!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 43 минуты назад
да наоборот, все пошло по плану. Я даже ожидал такого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Егор 59 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
myymoo Час назад
А его случайно не Хосе зовут? А то тут пост только что был как такой же придурок с ребенком в вольер к слону залез....видимо решил пообедать вернувшись из зоопарка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Грузчик решил испытать себя Грузчик решил испытать себя Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры Приезжайте на Таймыр: особые таймырские омолаживающие процедуры Самоделка для заточки ножей чуть не убила инженера из мира ТикТока Самоделка для заточки ножей чуть не убила инженера из мира ТикТока Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

616867



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Парень продержался неделю в тайге без еды
0
100
Парень продержался неделю в тайге без еды
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
13
15 увлекательных фотографий необычных вещей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
2
37
Вкусная вредность: так ли опасен для здоровья фастфуд, как говорят?
Кровотечение из уха: причины и лечение
0
4
Кровотечение из уха: причины и лечение
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#кино#подборка#сша#позитив#прикольные#комментарии#спорт#люди
#фото#история#СССР#автомобили#девушки#шоу бизнес#аварии#приколы#Россия#настроение
#интересно#факты#интересное#картинки#животные#автомир#дтп#сатира#искусство#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться