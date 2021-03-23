Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты

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Мужчине стало скучно готовить еду на плите и он решил воспользоваться самодельным огнеметом. Стоит ли говорить, что вскоре всё пошло не по плану и видео стало очень зажигательным?
Когда понимаешь, что запахло жареным. Действительно, что же могло пойти не так?
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Метки: Огнемет видео люди пожар слабоумие и отвага
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