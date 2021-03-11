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Курьер уронил новый холодильник за 300 тысяч рублей

Курьер уронил новый холодильник за 300 тысяч рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 12:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   курьер   неудача   падение   сша   холодильник   
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В американском городке Таллмэдж один из осуществлявших доставку холодильника курьеров решил не ждать своего напарника. Он попытался самостоятельно доставить дорогостоющую кухонную технику от машины до двери клиента и потерпел неудачу. Спешка сыграла с мужчиной злую шутку и холодильник стоимостью более 300 тысяч рублей (4200 долларов) упал и оказался сильно поврежден.

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Метки: в мире   видео   курьер   неудача   падение   сша   холодильник   
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15k
Юрий 47 минут назад
Вспомнилось....

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59k
Viktor 3 минуты назад
Холодос за 4200 зелёных, он чё сам в магазин ходит!?
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21k
Юрьевич Полчаса назад
Новый холодильник должен быть в заводской упаковке, а тут даже дверцы были не зафиксированы.
Откуда ценник в 4200 долларов? Почему не 42000 долларов или не 42000000 долларов?
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dima423 44 минуты назад
их для чего двое то? как раз для подстраховки, а не для того чтобы второй потом скакал от досады)))
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14k
Alex ASK 54 минуты назад
А зачем ценник в рублях в заголовке? Это же в США было.
И нифига не понимаю, зачем видео 2 раза показывают. Для даунов что-ли?
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3k
schmubu Alex ASK 51 минуту назад
а так хомячки лучше хавают...
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Максим Alex ASK 50 минут назад
Не все следят за курсом нашей нестабильной валюты, может для них? Что бы добавить драматизма видео?)
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35k
dima423 schmubu 44 минуты назад
ты как , норм схавал?))
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Атеист 58 минут назад
А че без упаковки? Странно как-то, даже пленкой не обернут.
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Максим Атеист 50 минут назад
Может просто перевозка, а не покупка?
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12k
Совранский 58 минут назад
Супер пост! Давай ещё))
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Mr.Adamson

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