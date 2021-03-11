Курьер уронил новый холодильник за 300 тысяч рублей

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В американском городке Таллмэдж один из осуществлявших доставку холодильника курьеров решил не ждать своего напарника. Он попытался самостоятельно доставить дорогостоющую кухонную технику от машины до двери клиента и потерпел неудачу. Спешка сыграла с мужчиной злую шутку и холодильник стоимостью более 300 тысяч рублей (4200 долларов) упал и оказался сильно поврежден.
Сейчас семья радуется тому, что не успела выкинуть старый холодильник и ждет доставку нового.
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Откуда ценник в 4200 долларов? Почему не 42000 долларов или не 42000000 долларов?
И нифига не понимаю, зачем видео 2 раза показывают. Для даунов что-ли?