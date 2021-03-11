Курьер уронил новый холодильник за 300 тысяч рублей

В американском городке Таллмэдж один из осуществлявших доставку холодильника курьеров решил не ждать своего напарника. Он попытался самостоятельно доставить дорогостоющую кухонную технику от машины до двери клиента и потерпел неудачу. Спешка сыграла с мужчиной злую шутку и холодильник стоимостью более 300 тысяч рублей (4200 долларов) упал и оказался сильно поврежден.

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