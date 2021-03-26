Белки спрятали несколько килограммов орехов в стене дома

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Во время ремонта дома рабочие наткнулись на нескромный запас орехов, которые запасливые белки спрятали в стене. Перевыполненный беличий план был запечатлен на видео.
Оставили беличью семью без неприкосновенного запаса на зиму. Вот негодяи!
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