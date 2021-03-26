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Белки спрятали несколько килограммов орехов в стене дома

Белки спрятали несколько килограммов орехов в стене дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 12:26
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   находка   неожиданно   орехи   прикол   склад   
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Во время ремонта дома рабочие наткнулись на нескромный запас орехов, которые запасливые белки спрятали в стене. Перевыполненный беличий план был запечатлен на видео.

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Метки: белка   видео   находка   неожиданно   орехи   прикол   склад   
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14k
Alex Час назад
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Афанасий 45 минут назад
а чего сразу белки то? -- Это ж заначка пенсионера! На чёрный день...
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JACKAL 2 часа назад
Лучшеб это были золотые и серебряные монеты))
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