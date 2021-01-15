Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"

Мужчина обнаружил странного пернатого "пассажира", оказавшегося не по своей воле в транспортном средстве его дочери. Немолодой автолюбитель подумал, что птица скорее всего мертва и начал не особо бережно её вытаскивать. Однако мужчину ждал сюрприз.
Очень необычный пассажир.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектная авария во время полицейской погони
- Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
- Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой
- Кошка застала своего хозяина врасплох
- Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...