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Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"

Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира" (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 08:22
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   авто   видео   дтп   животные   индейка   находка   птица   
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Мужчина обнаружил странного пернатого "пассажира", оказавшегося не по своей воле в транспортном средстве его дочери. Немолодой автолюбитель подумал, что птица скорее всего мертва и начал не особо бережно её вытаскивать. Однако мужчину ждал сюрприз.

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Метки: Автомобиль   авто   видео   дтп   животные   индейка   находка   птица   
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Кенвуд Час назад
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