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Грузчик, который любит рисковать

Грузчик, который любит рисковать (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 10:02
Метки: видео   грузчик   доставка   интересно   мастерство   холодильник   
489
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Профессия грузчика кажется достаточно простой, но и она требует определенного набора навыков. Необходимо быть не только хорошо физически развитым, но и предельно аккуратным. Герой данного видео решился на рискованную разгрузку холодильника и отлично справился с задачей.

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Метки: видео   грузчик   доставка   интересно   мастерство   холодильник   
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7  комментариев
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185
Youtube's Best Channel 49 минут назад
О, последователь этих
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57k
Александр Ломовицкий 44 секунды назад
тут явно гидроборт так что можно было опустить лопату на землю спокойно установить груз на тележку и не ипать мозги .
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13k
speaktr-st 6 минут назад
1) Ломает рейку у крышки багажника пикапа
2) Царапает дно холодильника

Грузчик, полное говно.
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555
Алексей Андреев 22 минуты назад
Человек с адамантиевыми тестикулами
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13k
Пумба Час назад
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