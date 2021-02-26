Грузчик, который любит рисковать

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Профессия грузчика кажется достаточно простой, но и она требует определенного набора навыков. Необходимо быть не только хорошо физически развитым, но и предельно аккуратным. Герой данного видео решился на рискованную разгрузку холодильника и отлично справился с задачей.
Профи разгрузки
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2) Царапает дно холодильника
Грузчик, полное говно.