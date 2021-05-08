Автор перевел и озвучил "смешной" тайский социальный ролик о вредности необдуманных кредитов, микрозаймов и других махинациях. Через эту короткометражку с черным юмором и кровавыми примерами, показываются все возможные последствия от кредитов. А плюсы - они лишь эфемерны и временны. Берешь чужие, а отдаешь свои!
Умный человек никогда не возьмет кредит на хотелки.
Кредиты нужны для одной цели: возможности купить необходимую вещь.
Новые айфоны, машины, платица, дорогие поездки - все это подождет.
Нужно уметь копить.
А пока нет мозгов, а есть одни хотелки, всегда будут закредитованные дурачки. И всегда у них будут виноваты все (страна, место рождения, плохая погода, лично путен, рептилоиды, массоны, ковиды и т.д. и т.п.), но только не они сами.
Это современное поколение тиктокеров имбецилов меряется плюсами/минусами. Для них это показатель правоты, популярности и "крутости" )
Дело то в Путине, им любой будет не нравится, если думать и работать заставляет.
Но ничего жизнь штука такая ) Просто кое-кому из них не дано поумнеть.