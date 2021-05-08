Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни

Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению

Манера исполнения песен тогда и сейчас

Ожидание и реальность: разоружение преступника по видеоурокам из интернета

Забавный отчет о пьянке

А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца