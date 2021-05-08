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Кредитная кабала - "ржачный" тайский социальный ролик о вредности необдуманных займов

Кредитная кабала - "ржачный" тайский социальный ролик о вредности необдуманных займов (1 видео)

Автор:
08 мая 2021 21:52
Метки: Юмор   видео   займы   кредиты   последствия   прикол   

Автор перевел и озвучил "смешной" тайский социальный ролик о вредности необдуманных кредитов, микрозаймов и других махинациях. Через эту короткометражку с черным юмором и кровавыми примерами, показываются все возможные последствия от кредитов. А плюсы - они лишь эфемерны и временны. Берешь чужие, а отдаешь свои!

Minos

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Метки: Юмор   видео   займы   кредиты   последствия   прикол   
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7  комментариев
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81
ZorgXT 2 часа назад
Подобную короткометражку нужно показывать в 9-11 классах. Не всех вразумит, но некоторых заставит лишний раз подумать перед тем, как сделать ошибку. Не всегда кредит зло, если он тщательно просчитан и обдуман, например, под четкий бизнес-план. Но брать кредит на очередной топовый телефончик или сумочку, или машину - верх безумства и идиотизма. Жить нужно по средствам. Хочешь большего - делай для этого больше: занимайся саморазвитием в интересной для тебя теме, вместо пивасика за очередным сериальчиком, работай больше, лучше, продуктивнее и умей продать это за правильную цену.
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4k
Бу Час назад
Огонь
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4k
Ya Час назад
Вот только непонятно что же в ролике "ржачного".
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7k
Majul 2 часа назад
Чем глупее человек, тем больше и чаще кредитов он берет.
Умный человек никогда не возьмет кредит на хотелки.
Кредиты нужны для одной цели: возможности купить необходимую вещь.

Новые айфоны, машины, платица, дорогие поездки - все это подождет.
Нужно уметь копить.
А пока нет мозгов, а есть одни хотелки, всегда будут закредитованные дурачки. И всегда у них будут виноваты все (страна, место рождения, плохая погода, лично путен, рептилоиды, массоны, ковиды и т.д. и т.п.), но только не они сами.
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