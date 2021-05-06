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Ожидание и реальность: разоружение преступника по видеоурокам из интернета

Ожидание и реальность: разоружение преступника по видеоурокам из интернета (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   ожидание и реальность   прикол   
3385
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Не все ролики из интернета с различными хитростями и лайфхаками одинаково полезны. Например не следует брать на вооружение видеоуроки по самообороне, где вам показывают, как отобрать оружие у преступника.

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Метки: Юмор   видео   ожидание и реальность   прикол   
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13  комментариев
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1k
Jaan Weber 2 часа назад
История не от первого лица конечно, но дело было так: Чел более 6 лет занимался самообороной, против ножа, ствола, дубинки..... На тренеровке даже в полную силу противника выкручивал руки только так...... Одним вечером пошел с друзьями в бар, норм приложились к горячительному, естественно кто-то что-то не поделил, он естественно пошел решать ситуацию. Как исход три ножевых в корпус. Когда тренер посетил его в больнице то из разговора было следующее: Одно дело когда разум и тело трезвое, другое когда тело тормознутое а разум перевозбужден от алкоголя. Тренеровка полезное дело, сам кикбоксингом занимаюсь долгое время, НО... если есть возможность разрулить словестно - отлично! Если нет - лучше пробежаться... И только когда совсем безвыходная ситуация - тогда можно проверить все свои навыки. Любой тренер, которому не пофиг на своих бойцов посоветует уйти от неприятности!
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2k
Андрей Полчаса назад
И более крутых бойцов убивали и и более серьезные пловцы тонули.
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19k
Matrosskin 36 минут назад
Вся проблема этих "курсов самообороны" - гадкие противники их не посещали и не знают, как нужно держать оружие - всё норовят двигаться (да ещё и не предсказуемо), держат как-то не так, стоят неудобно, мешают в общем как могут, сволочи...
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9k
Alex 54 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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8k
Lilian 2 часа назад
Хорошо хоть в рай попал. А мог бы в ад.
(Сарказм).
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5k
Евгений 2 часа назад
Это - да. Многие видели прыжки на лыжах с трамплина, но не у каждого это получится.
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15k
Maks Es 2 часа назад
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