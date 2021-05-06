3385
1
1
Не все ролики из интернета с различными хитростями и лайфхаками одинаково полезны. Например не следует брать на вооружение видеоуроки по самообороне, где вам показывают, как отобрать оружие у преступника.
Как в реальности выглядела бы попытка неподоготовленного человека разоружить преступника.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная реакция мужчины на сюрстремминг
- Девушка с голосом «Алисы» и таксист
- Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа?
- В Норильске парни попали в ловушку из рыхлого снега
- Показалось: волна "состарила" подростка на 10 лет
Метки: Юмор видео ожидание и реальность прикол
95
Понравилось95
Новости партнёров
(Сарказм).