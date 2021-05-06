Неудачная попытка выпить банку газировки залпом

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Участник очередного челленджа из социальных сетей решил доказать, что он может быстро выпить банку газированного напитка и не рыгнуть. Однако судьба приготовила ему сюрприз и челлендж завершился весьма болезненно.
Очень перспективный парень. С точки зрения премии Дарвина конечно!
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