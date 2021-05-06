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Неудачная попытка выпить банку газировки залпом

Неудачная попытка выпить банку газировки залпом (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   развлечения   социалньые сети   челленж   
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Участник очередного челленджа из социальных сетей решил доказать, что он может быстро выпить банку газированного напитка и не рыгнуть. Однако судьба приготовила ему сюрприз и челлендж завершился весьма болезненно.

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Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   развлечения   социалньые сети   челленж   
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27k
Aleks Час назад
смотреть до конца

Ссылка www.youtube.com
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1k
Sergei 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
💰красава💰 Полчаса назад
Несколько Оскаров за такую отвратительную игру!

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2k
leto2016 57 минут назад
пфффф. он просто морально не был готов
вот освободил бы разум.
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31k
Опаньки Час назад
у меня просто нет слов
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5k
kleyman 2 часа назад
А я подумал, что не рыгнёт но бзднёт с подливой. Молодец парень, удивил.
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5k
Евгений 2 часа назад
Он банку запрокидивает, как-будто водку из стакана пытается выпить. Первый раз в жизи, что-ли держит в руках банку с газировкой? Так и с одного глотка захлебнуться можно.
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
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15k
Maks Es 2 часа назад
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