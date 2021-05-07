А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца

665
1
1
Говорят, что все птицы из семейства совиные это котики с крыльями. Сказанные ранее слова может подтвердить это пернатое чудо, выбежавшее на звук упавшей игрушки.
Ложная тревога.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пристал к сове как банный лист
- Лошади быстро разоблачили самозванца
- Смешная реакция собаки на стрижку когтей
- Универсальный непристойный жест понимают даже страусы
- Кот просит о помощи во время поездки в ветеринарную клинику
14
Понравилось14
Новости партнёров
какой он всё таки красавец