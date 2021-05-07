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А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца

А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   игрушка   прикол   птицы   филин   
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Говорят, что все птицы из семейства совиные это котики с крыльями. Сказанные ранее слова может подтвердить это пернатое чудо, выбежавшее на звук упавшей игрушки.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   игрушка   прикол   птицы   филин   
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2  комментария
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10k
Михалыч 2 часа назад
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3k
Двестиграмм Час назад

какой он всё таки красавец
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