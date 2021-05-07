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Забавный отчет о пьянке

Забавный отчет о пьянке (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   курьезы   отчет   прикол   пьянка   
1228
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Во время отдыха на природе мужчины решили сделать необычный видеоотчет. Они снимали себя после каждой выпитой рюмки и описывали ощущения.

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Метки: Юмор   видео   курьезы   отчет   прикол   пьянка   
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14  комментариев
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156
SVG Час назад
Минусы ни кто не ставит., все себя узнают. Мы так стартёр на жигулях меняли, тост после каждого болта и гайки. Машина 2 дня ездила, и стартёр на ходу отпал.
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11k
Хью́берт 52 секунды назад
Балаболы.
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657
g789 19 минут назад
После 10й стоило остановиться))
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7k
Maddy8 23 минуты назад
Помню пришёл товарищ, принёс джин, выпили за час и так было хорошо, а потом он предложил пойти и закинуть сверху пиво, и так было плохо.
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9k
Мафусаил Полчаса назад
Вчера смотрел, хохотал в голос ))
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595
Денис Таратонов Полчаса назад
На шестой стоило остановиться. И промежутками между рюмками сделать дольше.
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−10
alex Полчаса назад
какими рюмками они там пьют?
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2k
Дмитрий 40 минут назад
Не ну тут только плюс мужикам. Хотя за то, что сбились со счета после 19 рюмки могли бы схлопотать и минус!))))
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6k
Сгусток позитива 47 минут назад
в каком то момент перестали быть трезвыми
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40k
Александр 2 часа назад
Что это было? Это типа что то прикольное? Или зачем?
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Рюмка рюмке рознь...
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