Забавный отчет о пьянке

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Во время отдыха на природе мужчины решили сделать необычный видеоотчет. Они снимали себя после каждой выпитой рюмки и описывали ощущения.
Крепкие однако ребята
Внимание! Табак и алкоголь представляют серьезную угрозу для здоровья.
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