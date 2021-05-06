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Манера исполнения песен тогда и сейчас

Манера исполнения песен тогда и сейчас (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жизненно   музыка   пародия   прикол   тогда и сейчас   
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Парень показал, как музыканты исполняли песни раньше и каким образом это делают сейчас. Пародия пародией, а слова песен становится понять всё сложнее.

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Метки: Юмор   видео   жизненно   музыка   пародия   прикол   тогда и сейчас   
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Yeti Siberian 16 минут назад
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ПаганецЪ 20 минут назад
Просто надо слушать песни, а не говно.
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