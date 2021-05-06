Манера исполнения песен тогда и сейчас

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Парень показал, как музыканты исполняли песни раньше и каким образом это делают сейчас. Пародия пародией, а слова песен становится понять всё сложнее.
У каждого поколения молодежи свои кумиры.
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