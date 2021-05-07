Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению

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Фееричное восьмиминутное приключение потомственного дрифтера Вити и инструктора по вождению. Пристегните ремни!
Пишут авторы:
"Сегодня у нас очень шустрый ученик,который чуть не довел инструктора до сердечного приступа. Клык чудом выходил из тяжелого положения,удачно обруливая деревья. Щеки раздувались, вены напрягались, зубы зажимались, *опа делала жим жим, но Клык не сдавался. Правда ученик больше на занятия приходить не захотел.....Ну ничего, у нас кандидаты есть. "
Видео рекомендуется смотреть со звуком. Однако будьте внимательны, оно содержит ненормативную лексику.
Видео рекомендуется смотреть со звуком. Однако будьте внимательны, оно содержит ненормативную лексику.
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