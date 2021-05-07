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Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению

Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   инструктор   инструктор по вождению   прикол   экстрим   
1551
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Фееричное восьмиминутное приключение потомственного дрифтера Вити и инструктора по вождению. Пристегните ремни!

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Метки: Юмор   видео   инструктор   инструктор по вождению   прикол   экстрим   
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8  комментариев
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215
Князь Игорь Час назад
2 алконавта рассекают)
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−10
alex 37 минут назад
"горожанка" как всегда, все в одном е.башет духе...
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2k
Frank Borman 50 минут назад
Постановка. Не смешно.
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3k
barracuda 2 часа назад
хреновая постанова....
НЕ ВЕРЮ!!! (Станиславский...)
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3k
Горожанин 2 часа назад
Не хуже Ефремова играют.
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17k
Олег 2 часа назад
Станиславский бы не поверил...
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30k
Франц Лефорт 2 часа назад
Какой нафиг инструктор? У учебной машины должны быть дублёры педалей! И нормальный инструтор раз сто уже затормозил бы! А это самодеятельна езда хрен знает с кем!
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1k
Broscan 2 часа назад
Не смешно !

В каком месте смеяться?
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