Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению

"Сегодня у нас очень шустрый ученик,который чуть не довел инструктора до сердечного приступа. Клык чудом выходил из тяжелого положения,удачно обруливая деревья. Щеки раздувались, вены напрягались, зубы зажимались, *опа делала жим жим, но Клык не сдавался. Правда ученик больше на занятия приходить не захотел.....Ну ничего, у нас кандидаты есть. "



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