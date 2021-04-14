486
1
1
В сети появилось видео поздравления Юрия Гагарина с первой годовщиной полёта в космос, которое было снято в 1962 году. С помощью нейросети специалисты раскрасили и восстановили звук найденной в архиве видеозаписи.
"Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос", — рассказывает Гагарин.
Поздравление было записано на 35-мм киноплёнку и транслировалось по центральному советскому телевидению.
Поздравление было записано на 35-мм киноплёнку и транслировалось по центральному советскому телевидению.
Источник:
Ссылки по теме:
- Портреты незнакомцев в метро от талантливого художника
- Любители паркура развлекаются
- Кормление вредного сивуча на Камчатке
- Как ходят в туалет на МКС
- Как быстро очистить рыбу от чешуи
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
образованного человека ."Советские люди - мирные люди, на Земле и в космосе".