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Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление Гагарина, записанное в 1962 году

Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление Гагарина, записанное в 1962 году (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 08:49
Метки: День Космонавтики   в цвете   видео   гагарин   интересно   космос   нейросеть   юрий гагарин   
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В сети появилось видео поздравления Юрия Гагарина с первой годовщиной полёта в космос, которое было снято в 1962 году. С помощью нейросети специалисты раскрасили и восстановили звук найденной в архиве видеозаписи.

Источник:

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Метки: День Космонавтики   в цвете   видео   гагарин   интересно   космос   нейросеть   юрий гагарин   
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5  комментариев
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3k
DKF 14 минут назад
Как на живого посмотрел с удовольствием! И пока читал не по бумажке было приятно слушать! Дальше просто шаблонные выданные ему фразы.
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470
Александр 4 минуты назад
Это было ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!!!
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25k
Ashabad 8 минут назад
Гагарин верил в Коммунизм! И я верю, что Коммунизм - это светлое будущее человечества. И что в США тоже наступит Коммунизм. Иначе они там все повымрут...
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25k
Ashabad 11 минут назад
Гагарин - по-настоящему Советский Человек!
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26k
Антон Час назад
Заметьте, никаких батутов, "американцы тупые" и прочее. С уважением об американском коллеге. Уважали себя и других, с достоинством
образованного человека ."Советские люди - мирные люди, на Земле и в космосе".
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