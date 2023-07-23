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Знаменитый прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы

Знаменитый прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы

Автор:
23 июля 2023 09:37
Сообщество : Космос
Метки: видеоэпрыжок   интересно   космос   парашют   стратосфера   феликс баумгартнер   
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Прыжок был совершен с высоты 38 969,4 м

Во время этого события были зарегистрированы четыре новых рекорда Баумгартнера - самая большая высота прыжка с парашютом, самая длинная дистанция свободного падения, самый высокий пилотируемый стратосферный полет и самая высокая скорость свободного падения.

Скорость свободного падения превысила скорость звука и составила 1 357,6 км/ч.

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Метки: видеоэпрыжок   интересно   космос   парашют   стратосфера   феликс баумгартнер   
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2  комментария
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68
Майский шашлык Час назад
Автор пока на толчке сидел, накидал в унитаз и минипост.
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IsTOPnik

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