Знаменитый прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы

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Прыжок был совершен с высоты 38 969,4 м
Во время этого события были зарегистрированы четыре новых рекорда Баумгартнера - самая большая высота прыжка с парашютом, самая длинная дистанция свободного падения, самый высокий пилотируемый стратосферный полет и самая высокая скорость свободного падения.
Скорость свободного падения превысила скорость звука и составила 1 357,6 км/ч.
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