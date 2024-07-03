Как спят в космосе

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Люди, находящиеся в космосе не могут ориентироваться по восходу солнца: рассвет на орбите видно 16 раз в сутки! Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что спать в условиях невесомости очень тяжело.
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Метки: Видео интересно космонавты космос невесомость сон
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