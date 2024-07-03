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Как спят в космосе

Как спят в космосе

Автор:
03 июля 2024 09:50
Сообщество : Космос
Метки: Видео   интересно   космонавты   космос   невесомость   сон   
1179
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Люди, находящиеся в космосе не могут ориентироваться по восходу солнца: рассвет на орбите видно 16 раз в сутки! Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что спать в условиях невесомости очень тяжело.

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Метки: Видео   интересно   космонавты   космос   невесомость   сон   
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5  комментариев
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987
Алексей Куликов 2 часа назад
"рассвет на орбите видно 16 раз в сутки! Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что спать в условиях невесомости очень тяжело."
Из серии, если дать по яйцам, шнурки развяжутся.
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5k
Артур 3 минуты назад
То есть, с 1961 года наши не летали в космос и не спали там. И только "великие" пиндосы могут нам это рассказать???? Дебил ты автор.
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944
zu4ara 21 минуту назад
Там от этих лохматых баб волосы по всей хате летают наверное...
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7
Bobr2017 38 минут назад
никогда не понимал, как можно с распущенными волосами, работать на МКС .....
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2
vergili 50 минут назад
лучше бы рассказали как тра*аются )
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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