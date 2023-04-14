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Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети

Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети

Автор:
14 апреля 2023 12:57
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Stable Diffusion   анимация   видео   захват движений   интересно   нейросеть   
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Преобразование танца человека в анимацию с помощью расширения Milti-ControlNet для нейросети Stable Diffusion. Можно отметить плавную анимацию и относительно небольшое количество глитчей и других ошибок.

Как на данный момент выглядит захват движений в нейросети Stable Diffusion через Milti-ControlNet.

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Метки: Stable Diffusion   анимация   видео   захват движений   интересно   нейросеть   
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4  комментария
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419
Михаил 36 минут назад
Симпатично конечно, но это точно "захват движений" ? Больше похоже не фильтр. Пост обработку видео.
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dima423 20 минут назад
круто че)
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130
Yury Полчаса назад
Пальцев не больше 5-ти.. фейк )
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