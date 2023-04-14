Как выглядит захват движений в самой продвинутой нейросети

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Преобразование танца человека в анимацию с помощью расширения Milti-ControlNet для нейросети Stable Diffusion. Можно отметить плавную анимацию и относительно небольшое количество глитчей и других ошибок.
Как на данный момент выглядит захват движений в нейросети Stable Diffusion через Milti-ControlNet.
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