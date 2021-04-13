FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2106 постов • 383 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Небольшое головокружение в день рождения

Небольшое головокружение в день рождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:37
Сообщество : Спорт
Метки: Девушка   видео   день рождения   интересно   навыки   спорт   
1577
1
1
Спортивная девушка отпраздновала свой день рождения с помощью красивого и в тоже время относительно легкого в освоении гимнастического элемента. Каждый повтор равен одному году её жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Девушка   видео   день рождения   интересно   навыки   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109
Sandmann 2 часа назад
Круто (но смотрел с напрягом - думал снесёт дерево)!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mtonaka 8 минут назад
Я после дня рождения не всегда до дома дойти могу, а тут ТАКОЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 23 минуты назад
Хорошенькая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Виктор 46 минут назад
"Динаму к ней надо прикрутить! Пущай ток дает!" почти (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
doker 2 часа назад
Посчитал кто нибудь, сколько даме лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan doker 2 часа назад
Лень считать и англ учить,да она и так хороша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп doker 2 часа назад
25, можно кувыркаться под алкоголем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
накладчик в угол 2 часа назад
Бна бы ба бую бак бертелась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Pavel Kuzmin накладчик в угол Час назад
Аха...и меня стошнило....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200k
Барон Мюнхгаузен накладчик в угол Час назад
В угол уже наложил???
Иди убирай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
накладчик в угол Барон Мюнхгаузен Час назад
В твою треуголку наложил,обтекай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю "Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки Тренировка по теннису без партнера и стены Тренировка по теннису без партнера и стены Как правильно колотить грушу Как правильно колотить грушу 18-летний гимнаст спустился с песчаного склона с помощью задних сальто 18-летний гимнаст спустился с песчаного склона с помощью задних сальто Забавное соревнование гребцов в бассейне Забавное соревнование гребцов в бассейне
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618462



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
1
49
И смех и грех, или адовая концентрация жесткого юмора на Фишках
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
53
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
0
8
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
Немеет кончик носа: причины, дополнительные симптомы и способы устранения
0
5
Немеет кончик носа: причины, дополнительные симптомы и способы устранения
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#кино#СССР#интересное#картинки#авто аварии#комментарии#авария дня
#Юмор#Россия#сша#космос#дети#автомобили#подборка#аварии#фильмы#гагарин
#интересно#автомир#в мире#люди#факты#дтп#актеры#животные#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться