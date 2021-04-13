Небольшое головокружение в день рождения

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Спортивная девушка отпраздновала свой день рождения с помощью красивого и в тоже время относительно легкого в освоении гимнастического элемента. Каждый повтор равен одному году её жизни.
Видеоролик способен вызвать небольшое головокружение.
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