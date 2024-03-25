"Реконструкция" внешности известных личностей Древнего Рима

Специалисты с помощью нейросети отреставрировали поздравление Гагарина, записанное в 1962 году

Как нейросеть видит прошлое, настоящее и будущее

Музыкальный клип, созданный при помощи нейросети

Как выглядел бы первый "Терминатор" со Сталлоне вместо Шварценеггера

Эволюция технологий с 1900 по 2030 год