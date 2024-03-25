"Реконструкция" внешности известных личностей Древнего Рима

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Умельцы с помощью нейросети показали, как примерно могли выглядеть несколько римских императоров. Результат впечатляет.
Музыка в видео: Vangelis - Conquest of paradise
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К тому же умельцем там быть не нужно. Это сделать нейросеть, нужно быть умельцем. А нахреначить вот такое, сможет даже индивид с синдромом Дауна.
- Это не раскраска, деточка. Это реконструкция!
- Мамочка, а при чем здесь нейросеть?
- Отстань. Не приставай к взрослым!