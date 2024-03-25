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"Реконструкция" внешности известных личностей Древнего Рима

"Реконструкция" внешности известных личностей Древнего Рима

Автор:
25 марта 2024 09:36
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Император   Нейросеть   древний рим   интересно   реконструкция   
875
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Умельцы с помощью нейросети показали, как примерно могли выглядеть несколько римских императоров. Результат впечатляет.

Музыка в видео: Vangelis - Conquest of paradise

Источник:

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Метки: Видео   Император   Нейросеть   древний рим   интересно   реконструкция   
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4  комментария
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17k
ss Полчаса назад
Ни хрена он не впечатляет. Кто хоть раз пробовал сделать подобное с нейросетью, понимает, что она делает всякую чухню, к реальности не относящуюся. Поробуйте сами, например детскую фотографию родителей состарить и увидите, что на снимке другой человек. То же самое случиться, если попробовать "омолодить" современную фотографию. Они (нейросети) ляпает всё, что угодно. Наобум.
К тому же умельцем там быть не нужно. Это сделать нейросеть, нужно быть умельцем. А нахреначить вот такое, сможет даже индивид с синдромом Дауна.
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6k
Харон ( Χάρων) 8 минут назад
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1k
klklkl 22 минуты назад
Как они выглядели видно по статуям сделанным еще при их жизни. Чему тут впечатляться то?
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5k
Горожанин 53 минуты назад
- Мамочка, купи мне детскую раскраску.
- Это не раскраска, деточка. Это реконструкция!
- Мамочка, а при чем здесь нейросеть?
- Отстань. Не приставай к взрослым!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3490 в горячем)

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