Ребёнок, за которым нужен глаз да глаз

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Родителем, порой, быть очень непросто. Короткий и болезненный эпизод из жизни главы семейства попал на видео.
Мальчик подобрался к залипающему в телефоне отцу и сделал "кусь".
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