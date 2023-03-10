Родительская дорожная цензура

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Тот самый момент, когда в песне есть бранные слова и ты пытаешься уберечь от них своего ребёнка.
Из песни слов не выкинешь.
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про глупость, жадность, насилие, воровство, ложь, убийство песни детям слушать можно, и даже детские песни и сказки есть.
а вот про секс, то есть самое приятное и полезное дело на свете - это "неприлично".
странные у вас "приличия", граждане...