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Родительская дорожная цензура

Родительская дорожная цензура

Автор:
10 марта 2023 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Реакция   Юмор   видео   дети   маты   отец   
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Тот самый момент, когда в песне есть бранные слова и ты пытаешься уберечь от них своего ребёнка.

Из песни слов не выкинешь.


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Метки: Курьезы   Реакция   Юмор   видео   дети   маты   отец   
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2  комментария
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ruslan d Полчаса назад
А нафига вообще ставить такую музыку при детях, если так переживаешь за их ушки ?
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6k
hhwost 19 минут назад
вот интересно...
про глупость, жадность, насилие, воровство, ложь, убийство песни детям слушать можно, и даже детские песни и сказки есть.
а вот про секс, то есть самое приятное и полезное дело на свете - это "неприлично".
странные у вас "приличия", граждане...
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