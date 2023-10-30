Мужчина подыграл сыновьям в розыгрыше

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Дети решили разыграть своего отца, когда он вернётся домой. Мужчина должен был врезаться в гору стаканчиков, как только зайдёт в дом. Глава семейства заметил ловушку, но решил порадовать ребят и подыграл им.
Тот самый момент, когда ты не только хороший отец, но и немного актёр.
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