FISHKINET
Сообщество Юмор 17813 постов • 3623 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мужчина подыграл сыновьям в розыгрыше

Мужчина подыграл сыновьям в розыгрыше

Автор:
30 октября 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   Юмор   дети   отец   позитив   розыгрыш   
1435
1
1

Дети решили разыграть своего отца, когда он вернётся домой. Мужчина должен был врезаться в гору стаканчиков, как только зайдёт в дом. Глава семейства заметил ловушку, но решил порадовать ребят и подыграл им.

Тот самый момент, когда ты не только хороший отец, но и немного актёр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Реакция   Юмор   дети   отец   позитив   розыгрыш   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
hammog 2 часа назад
Лет 200 тому назад, когда это первый раз выложили, было смешнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
мемфрид Полчаса назад
Доброта)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

616913



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу
"Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом...
Набирающие популярность в сообществах
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Овца два года выживает на изолированном пляже в Шотландии
Котики, которые оказались в нужное время в нужном месте
Котики, которые оказались в нужное время в нужном месте
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#забавно#позитив#знаменитости#Мемы#дети#соцсети#юмор из соцсетей
#животные#факты#интересно#люди#Реакция#искусство#милота#мигранты#США#подборка
#Юмор#Прикол#история#кино#собака#Китай#конфликт#ржака#удивительно#Жизнь
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем Мороженщику не удалось подшутить над юным покупателем Отец-весельчак засмущал свою дочь Отец-весельчак засмущал свою дочь Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Реакция шотландского семейства на сюрстрёмминг Родительская дорожная цензура Родительская дорожная цензура Розыгрыш отца пошёл не по плану Розыгрыш отца пошёл не по плану

На что жалуетесь?

Вернуться