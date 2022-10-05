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Малыш впервые пробует мороженое, и весь его мир меняется

Малыш впервые пробует мороженое, и весь его мир меняется

Автор:
05 октября 2022 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   видео   вкус   дети   младенец   мороженое   прикол   
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Посмотрите, как этот 8-месячный ребенок впервые попробовал мороженое и влюбился в него с первого укуса.

Источник:

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Метки: Еда   Юмор   видео   вкус   дети   младенец   мороженое   прикол   
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6  комментариев
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5k
Бу 2 часа назад
давать мороженое грудному ребенку это полной тупизм
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33k
Korolev 59 минут назад
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9k
GRuslan Час назад
Вот так рождается любовь.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
мелким низя мороженки
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2k
Yus 2 часа назад
Вот это радость. Вот спинной мозг обрадовался "УГЛЕВОДЫ!!! Щас жира запасу!!!"
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