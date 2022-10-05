Малыш впервые пробует мороженое, и весь его мир меняется

Многие родители снимают на видео забавные моменты из жизни своих маленьких детей. Некоторые подобные ролики предназначены лишь для семейного архива, а иные становятся очень популярными в интернете.



Например, в данный момент зрители активно смотрят и обсуждают видео, в котором показано, как некий малыш впервые в жизни отведал мороженое. Поначалу главный герой кадров капризничал и никак не желал пробовать неведомую еду. Но в тот момент, когда он откусил первый кусочек, жизнь ребёнка изменилась навсегда. Поняв, как он ошибался и насколько был несправедлив к мороженому, юный гурман набросился на лакомство со всей возможной жадностью.



Делясь впечатлениями по поводу милого и смешного зрелища, комментаторы отмечают, что детство прекрасно хотя бы тем, что постоянно даёт малышам возможность узнать что-то неизведанное и получить новый опыт. Например, такой восхитительный, как мороженое.