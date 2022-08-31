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Отличный отец, но не слишком хороший муж

Отличный отец, но не слишком хороший муж

Автор:
31 августа 2022 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   дети   жена   женщина   муж   мужчина   прикол   
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Муж и жена готовили ужин на кухне, когда на сковороде что-то внезапно воспламенилось. Мужчина отреагировал мгновенно и выбежал из помещения.
Глава семейства схватил самое ценное и выбежал из кухни. Похоже, что возвращаться и помогать жене он не собирался.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   Юмор   видео   дети   жена   женщина   муж   мужчина   прикол   
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3  комментария
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54k
alertol 57 минут назад
Мамку другую найти можно, а вот совсем сиротой ребёнко оставлять такое себе.

На работе у нас на инструкции по технике пожарной безопасности вообще говорят "просто сами уходите, имущество дело наживное, а вы у себя один"
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873
Мария Коненкова 8 минут назад
Судя по реакции жены, огонь на воке дело вполне обычное (а это так и есть, кто видел, как они жарят на адском газовом пламени), и взгляд её очень удивлённый, мол, чего это он. Что значит, никогда не принимал участие в хозяйственных делах
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9k
Бритва Час назад
я тоже снимаю видео о том, как готовлю.
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