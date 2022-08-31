Отличный отец, но не слишком хороший муж

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Муж и жена готовили ужин на кухне, когда на сковороде что-то внезапно воспламенилось. Мужчина отреагировал мгновенно и выбежал из помещения.
Глава семейства схватил самое ценное и выбежал из кухни. Похоже, что возвращаться и помогать жене он не собирался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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