Папка нового премьера Великобритании неожиданно сменила цвет

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Пользователи сети вспомнили забавное видео с участием нового премьера Великобритании Риши Сунака. Папка политика волшебным образом сменила цвет в эфире новостей.
Магия вне Хогвартса!
На опубликованных в сети кадрах видно, как политик выходит из здания с красной папкой. Когда он проходит около автомобиля, папка в его руках становится зелёного цвета.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Так кто правит миром?
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«Нарендре Моди» и спросили его, кто главный в мире?
Моди ответил: * Вот что я знаю *:
1. Генеральный директор Google - индус.
2. Генеральный директор Microsoft - индус
3. Генеральный директор Adobe - индус.
4. Генеральный директор Net App - индус.
5. Генеральный директор MasterCard - индус
6. Генеральный директор DBS - индус
7 Генеральный директор Novartis - индус
8. Генеральный директор Diageo - индус
9. Генеральный директор SanDisk - индус.
10. Генеральный директор Harman - индус
11. Генеральный директор Micron - индус.
12. Генеральный директор Palo Alto Networks - индус.
13. Генеральный директор Reckitt Benckiser - индус.
14. Генеральный директор IBM - индус
15. Премьер - министр Великобритании - индус.
16. Министр внутренних дел Великобритании - индус
17. Премьер-министр Ирландии - индус
18. Американский вице-президент - индуска
Так кто правит миром?
А то всё говорят : евреи, евреи....