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Папка нового премьера Великобритании неожиданно сменила цвет

Папка нового премьера Великобритании неожиданно сменила цвет

Автор:
27 октября 2022 08:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   Прикол   Риши Сунак   видео   документы   новости   папка   
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Пользователи сети вспомнили забавное видео с участием нового премьера Великобритании Риши Сунака. Папка политика волшебным образом сменила цвет в эфире новостей⁠⁠.

Магия вне Хогвартса!

На опубликованных в сети кадрах видно, как политик выходит из здания с красной папкой. Когда он проходит около автомобиля, папка в его руках становится зелёного цвета.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Прикол   Риши Сунак   видео   документы   новости   папка   
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24  комментария
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7k
vitenok 2 часа назад
А может, сам новый премьер существует только в цифре?
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14k
MrForstd 4 минуты назад
Учитывая как у них всё толерантненько, по заголовку я поначалу подумал, что один из его родителей цвет кожи поменяло
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8k
Billi_Bons 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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24
SeledkinStar 19 минут назад
Риши Сунака избран премьер-министром Британии
Так кто правит миром?
Байден, Путин и Си спорили о том, кто главный в мире?
США, Россия или Китай?
Не решив спора, они обратились к премьер-министру Индии
«Нарендре Моди» и спросили его, кто главный в мире?
Моди ответил: * Вот что я знаю *:
1. Генеральный директор Google - индус.
2. Генеральный директор Microsoft - индус
3. Генеральный директор Adobe - индус.
4. Генеральный директор Net App - индус.
5. Генеральный директор MasterCard - индус
6. Генеральный директор DBS - индус
7 Генеральный директор Novartis - индус
8. Генеральный директор Diageo - индус
9. Генеральный директор SanDisk - индус.
10. Генеральный директор Harman - индус
11. Генеральный директор Micron - индус.
12. Генеральный директор Palo Alto Networks - индус.
13. Генеральный директор Reckitt Benckiser - индус.
14. Генеральный директор IBM - индус
15. Премьер - министр Великобритании - индус.
16. Министр внутренних дел Великобритании - индус
17. Премьер-министр Ирландии - индус
18. Американский вице-президент - индуска
Так кто правит миром?
А то всё говорят : евреи, евреи....
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3k
Дмитрий 24 минуты назад
"Индийские Йоги - кто они?"
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1k
Vasiliy Полчаса назад
А может это дальтоники НЕЗАМЕТНО подменили папку?
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41k
Aleksandr Полчаса назад
Папка нового премьера Великобритании неожиданно сменила цветПосмотреть
Папка нового премьера Великобритании неожиданно сменила цвет
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15k
Сергей 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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59k
pynh 43 минуты назад
Там Акопян пробегал
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239
Андерсен 43 минуты назад
На 0:09 через переднее стекло папка просвечивает красная, а через долю секунды она уже зеленая. Ахалай-махалай однако
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16k
Роберт Шекли 46 минут назад
Предположу, что зеленую папку использовали в качестве хромакея, т.е. у него изначально была зеленая папка, которую "перекрасили" в красный, а потом вернули настоящий цвет
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10k
Dmitry 50 минут назад
Делаем ставки: продержится ли данный экземпляр до конца года?
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4k
perekrestok 51 минуту назад
Папка одна, тиснение как было так и осталось только цвет сменился за 2 секунды. Колдовство! Интересно как он на работе будет проявлять свои таланты?
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6k
Roman 51 минуту назад
По-моему, во второй части папка нарисована и довольно похабно.
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11k
El Niño 55 минут назад
Еще один клоун-артист у власти?
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221
Чистый бес 55 минут назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 55 минут назад
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28k
Alex 56 минут назад
Хамелеон, как и сам "политик"
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113
lex lemin Час назад
Да он е.быный волшебник
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59k
pynh Час назад
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6k
Sanar 2 часа назад
Да у них там с папками совсем всё не ладно, папка номер один, папка номер два....
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