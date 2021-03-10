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Гигантский гейзер после прорыва теплотрассы в Перми попал на видео

Гигантский гейзер после прорыва теплотрассы в Перми попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   гейзер   пермь   прорыв   теплотрасса   
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На одной из улиц Перми из-за прорыва теплотрассы образовался огромный гейзер. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как горячая вода бьет на несколько метров вверх и поднимаются клубы пара.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   гейзер   пермь   прорыв   теплотрасса   
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4  комментария
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13k
aalexey3 2 часа назад
Мне одному кажется, что насосы как-раз таки справились?
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155
Stazis 21 минуту назад
Это ж прорыв !!
Ссылка coub.com
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121
Племянник Путина Полчаса назад
ну хоть что-то весёлое в Перми произошло.
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1k
ALEX 2 часа назад
На облако похож
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