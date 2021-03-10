Гигантский гейзер после прорыва теплотрассы в Перми попал на видео

414
1
1
На одной из улиц Перми из-за прорыва теплотрассы образовался огромный гейзер. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как горячая вода бьет на несколько метров вверх и поднимаются клубы пара.
После отключения электричества насосы не справились с нагрузкой, вследствие чего и произошла авария. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пермяк с монтировкой совершил дерзкое ограбление магазина электроники
- Сотруднику предприятия по сортировке мусора попался кот в мешке
- В горах в Сочи разбился частный вертолет
- Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком
- В Перми уличный грабитель не смог вырвать сумку из рук пенсионерки
Метки: 360подмосковье видео гейзер пермь прорыв теплотрасса
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...