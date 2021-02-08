Унитаз устроил британцу пенную вечеринку

Живущий в британском городе Манчестер мужчина проснулся от странного шума, доносящего из ванной комнаты. Автор видео открыл дверь и увидел, как его унитаз устроил пенную вечеринку.
Неожиданная ночная пенная вечеринка в ванной комнате.
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