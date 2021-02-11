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В Хабаровске "пукающего" майора - тиктокера уволили из полиции

В Хабаровске "пукающего" майора - тиктокера уволили из полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 12:51
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   major   видео   полиция   скандал   хабаровск   
25641
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Майора полиции из Хабаровска уволили после того, как в сети TikTok появилось видео, в котором женщина гримасничает и делает вид, что пускает газы. В органах пояснили, что такое поведение позорит честь мундира.

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Метки: 360подмосковье   major   видео   полиция   скандал   хабаровск   
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265  комментариев
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1k
Никита 21 час назад
Ну что тут сказать?Пропердела и звание и должность.
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86k
Дмитрий 7 минут назад
Семье главы МВД Владимира Колокольцева принадлежит поместье на Рублевке стоимостью до 1,5 млрд рублей. ( Не заслужил , а подарили.)
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189
Angoim 19 минут назад
Как говорил Кузмич - "Дааа... На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено..."
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3k
panama 20 минут назад
В тиктоке больные люди сидят
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12k
Аристарх Похер Полчаса назад
Вот не выложи она это в тик-ток и было бы в российской полиции на одного высокоинтеллектуального майора больше.
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0
ЦисовскиЪй Полчаса назад
НАТО не пройдет
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24k
Киры4 43 минуты назад
Награда нашла своего героя)))
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4k
Дмитрий Горчилин 50 минут назад
Как этот человек до майора дослужился- большая загадка.
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181k
MASK Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Вероятно, у нее была была большая раскрываемость преступлений.
Устраивала своим пердежом подозреваемому газовую камеру и тот признавался в убийстве Кеннеди. )))
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10k
Элитный тигр 57 минут назад
*лять как она до майора то дослужилась, если мозгов нет совершенно? Видать времени свободного дофига, если в тиктоках торчит, теперь станет еще больше. Ждите новые ролики.
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1k
XAHsolo 59 минут назад
Какие таланты у нас в органах "служат", надо и остальных проверить.
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600
лесная лысоешка Час назад
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600
лесная лысоешка Час назад
ну если это старший офицерский состав то чем занят менее ответственные звания?
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4k
Роман лесная лысоешка Полчаса назад
Минусовку пишут для ролика.
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5k
Джейсон Вурхиз Час назад
Теперь весь тик ток ее. Можно посвятить ему все оставшееся время.
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135
Виктор Час назад
Мда... И это старший офицерский состав )
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395
Salomon 2 часа назад
Деграданты...
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2k
Mellivora 2 часа назад
Майор тик-токер это уже диагноз.
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5k
Енот Потаскун 2 часа назад
Тик ток - это диагноз.
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8k
Dmitry 2 часа назад
Видимо Гоблин прав: малолетним дебилом, можно быть даже в преклонном возрасте, (это не диагноз, а состояние ума).
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365
Вова Травкин 2 часа назад
Как её с таким ипалом вообще в органы взяли.
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3k
Дмитрий Барановский 2 часа назад
Вот из-за таких и формируется общественное мнение о структуре.
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3k
newegg 2 часа назад
А ведь у этого «майора» были люди в подчинении.
И её кто-то назначал, продвигал, присваивал очередное звание, награждал.
И всё это значит только одно - она далеко не одна такая.
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