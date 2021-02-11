В Хабаровске "пукающего" майора - тиктокера уволили из полиции

Майора полиции из Хабаровска уволили после того, как в сети TikTok появилось видео, в котором женщина гримасничает и делает вид, что пускает газы. В органах пояснили, что такое поведение позорит честь мундира.
«Установлено, что опубликованные кадры порочат честь сотрудников органов внутренних дел. В отношении участкового уполномоченного — автора и участника видеоролика, проведена служебная проверка. Её уволили из МВД. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — пояснили в пресс-службе.
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Устраивала своим пердежом подозреваемому газовую камеру и тот признавался в убийстве Кеннеди. )))
И её кто-то назначал, продвигал, присваивал очередное звание, награждал.
И всё это значит только одно - она далеко не одна такая.