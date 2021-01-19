Если бы Аладдин попал в Россию

Любитель активного зимнего отдыха ненадолго почувствовал себя героем диснеевского мультфильма Аладдин, когда скатился с горки. Вот только вместо волшебного ковра он использовал похожий на надувной матрас предмет.
Похоже, что это было больно.
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