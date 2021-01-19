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Если бы Аладдин попал в Россию

Если бы Аладдин попал в Россию (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аладдин   видео   полет   прикол   
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Любитель активного зимнего отдыха ненадолго почувствовал себя героем диснеевского мультфильма Аладдин, когда скатился с горки. Вот только вместо волшебного ковра он использовал похожий на надувной матрас предмет.

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Метки: Юмор   аладдин   видео   полет   прикол   
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34k
dima423 42 минуты назад
круто))
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z0_0b 3 минуты назад
Всмятку
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26k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Яго и Абу
Яго и Абу
Яго и Абу
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Диагноз Полчаса назад
Экстремалы, ваще экстремалы...
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