Кондуктор автобуса спас пассажира

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В Индии кондуктор спас пассажира, который чуть не вывалился из транспортного средства. После такого не грех спеть и станцевать.
Куда собрался, а за проезд?
Вот это реакция! Настоящий профессионал.
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