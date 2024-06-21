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Кондуктор автобуса спас пассажира

Кондуктор автобуса спас пассажира

Автор:
21 июня 2024 08:15
Метки: Видео   Индия   Спасение   автобус   кондуктор   люди   пассажир   
894
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В Индии кондуктор спас пассажира, который чуть не вывалился из транспортного средства. После такого не грех спеть и станцевать.

Куда собрался, а за проезд?

Вот это реакция! Настоящий профессионал.

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Метки: Видео   Индия   Спасение   автобус   кондуктор   люди   пассажир   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
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