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Привет из прошлого: а вы помните свой 2000 год?

Привет из прошлого: а вы помните свой 2000 год? (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 19:08
Сообщество : Юмор
Метки: 2000   Юмор   видео   курьезы   нулевые   подделка   прикол   фейк   
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Мужчина снял забавный видеоролик, в котором попытался ненадолго вернуться в начало нулевых. Он наложил на видео фильтр в стиле ретро и обратился к потомкам в особой атмосфере кассетной плёнки.

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Метки: 2000   Юмор   видео   курьезы   нулевые   подделка   прикол   фейк   
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17k
SolomonA Час назад
Ориентация видео выдает ориентацию юмориста...
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4k
Sanar 6 минут назад
Тиктокеры возрастные епта, так же с нулей на этой ссаной семёрке и ездит, только у хроника мешки под глазами и ипотека пожизненная. А в целом всё классно))
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3k
Честер 9 минут назад
в 1998 родители четверку купили, зелёный сад, салон 2107, мммм...., красота.
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948
СДД 44 минуты назад
Хороший ролик.
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28k
Юр21 56 минут назад
Доллар 58... А что зарплатой не похвалился?
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71k
Салат Оливье Час назад
На Новый Год все ждали конца света..
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
млять, вот тролль)))
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Нах.. как вспомню, так вздрогну.
Вечером без арматурины лучше не ходить, причем обходишь и ментов и гопников ибо хз от кого больше прилететь может.
Пособие на ребенка 58р. (килограмм окорочков 35 стоил) живи-гуляй.
Моложе разве что были, это да ))
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3k
Tuskub 2 часа назад
Стеб засчитан!)) Молодец!
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
мдааа... петросянц отдыхает
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Alonso

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