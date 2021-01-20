Привет из прошлого: а вы помните свой 2000 год?

Мужчина снял забавный видеоролик, в котором попытался ненадолго вернуться в начало нулевых. Он наложил на видео фильтр в стиле ретро и обратился к потомкам в особой атмосфере кассетной плёнки.
А как вы жили в нулевые?
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Вечером без арматурины лучше не ходить, причем обходишь и ментов и гопников ибо хз от кого больше прилететь может.
Пособие на ребенка 58р. (килограмм окорочков 35 стоил) живи-гуляй.
Моложе разве что были, это да ))