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Воровка без комплексов справила нужду возле чужой двери

Воровка без комплексов справила нужду возле чужой двери (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 14:05
Метки: англия   в мире   видео   кража   люди   посылка   стыд   
668
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Верх наглости и свинства продемонстрировала ничем не примечательная на вид женщина с коляской. Она справила малую нужду недалеко от двери частного дома, а затем украла с порога посылку.

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Метки: англия   в мире   видео   кража   люди   посылка   стыд   
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6  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 20 минут назад
С одного заголовка подумал, что англия!
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4k
Александр 11 минут назад
В коробке "Новичок".
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71k
Я Только спросить. 13 минут назад
Это не отсутствие комплексов - это отсутствие элементарных норм культуры.
Девушка из Албании-беженка.. у них так принято.
Все что плохо лежит Надо украсть - кодекс цыган..
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10k
Yasen_Perec Час назад
Воровка-зассыха.
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13k
Габит Калыков Час назад
Мда... с масками сейчас большая проблема идентифицировать личность.
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1k
Asisiay Габит Калыков Полчаса назад
Уже не такая большая проблема.
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