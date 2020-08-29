Китаянка спасла своего сына во время пожара

Одна из жительниц уезда Яньшань запечатлела спасение 5-летнего ребёнка, выброшенного матерью из окна загоревшейся квартиры.
Случайные прохожие и жильцы ближайших домов поймали ребёнка.
Со слов очевидцев происшествия, чуть позже пешеходы таким же образом, используя простыни, спасли малолетнюю девочку и женщину, спускавшуюся по трубе.
В результате инцидента никто не пострадал и пожарные потушили возгорание, причины которого расследуются.
Со слов очевидцев происшествия, чуть позже пешеходы таким же образом, используя простыни, спасли малолетнюю девочку и женщину, спускавшуюся по трубе.
В результате инцидента никто не пострадал и пожарные потушили возгорание, причины которого расследуются.
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