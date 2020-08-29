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Китаянка спасла своего сына во время пожара

Китаянка спасла своего сына во время пожара (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 09:13
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   люди   мать   пожар   ребенок   спасение   фото   
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Одна из жительниц уезда Яньшань запечатлела спасение 5-летнего ребёнка, выброшенного матерью из окна загоревшейся квартиры.

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Метки: в мире   видео   люди   мать   пожар   ребенок   спасение   фото   
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