Египетский дайвер провел под водой почти 146 часов

Скорее всего, он установил новый мировой рекорд, побив свое собственное достижение. В прошлый раз Аль-Килани пробыл под водой 142 часа и 47 минут. Сейчас видеозапись погружения аквалангиста возле городка Дахаб на Красном море изучают представители Книги рекордов Гиннесса.