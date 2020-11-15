Египетский дайвер провел под водой почти 146 часов

29-летний дайвер Саддам Аль-Килани из Египта провел под водой 145 часов и 30 минут без перерыва.
Скорее всего, он установил новый мировой рекорд, побив свое собственное достижение. В прошлый раз Аль-Килани пробыл под водой 142 часа и 47 минут. Сейчас видеозапись погружения аквалангиста возле городка Дахаб на Красном море изучают представители Книги рекордов Гиннесса.
Изначально Аль-Килани намеревался провести под водой 150 часов, но попытку пришлось остановить раньше из-за опасений по поводу его здоровья.
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Или просто у человечка выдалось шесть свободных деньков?))