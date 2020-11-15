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Египетский дайвер провел под водой почти 146 часов

Египетский дайвер провел под водой почти 146 часов (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   дайвер   люди   под водой   рекорд   удивительно   
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29-летний дайвер Саддам Аль-Килани из Египта провел под водой 145 часов и 30 минут без перерыва.

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Метки: в мире   видео   дайвер   люди   под водой   рекорд   удивительно   
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4  комментария
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598
Gayrat Полчаса назад
Э-эээ, и что? Вот я далек от дайвинга, объясните мне, что ему помешало посидеть там не 146 часов, а 1146? В чем угроза здоровью? Сходить по нужде можно и в море, подкрепиться из тюбика, условия рекорда не нарушаются. Что ещё? Спать? Не знаю, можно ли подремать в гидрокостюме, но в этом случае это рекорд не на погружение, а на бодрствование. Может кожа пострадает или кровообращение нарушено, тогда надо было упомянуть о глубине погружения, о температуре окружающей воды. А так.... Пойду, поставлю рекорд, поваляюсь у себя в ванне 147 часов. Могу даже ласты надеть, чтобы на дайвинг было похоже.
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Кульный дайвер. Хорошо, что его шарк не укусил за асс.
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13k
Александр Полчаса назад
А... зачем? И, как "гиннесс" изучает этот рекорд? Просматривают 147-мичасовой ролик? А потом будут поминутно разбирать?
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7k
Клёст Полчаса назад
В поддержку чего ,,страстотерпец,, истязал себя?
Или просто у человечка выдалось шесть свободных деньков?))
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