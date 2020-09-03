Медведь потрогал бегунью за ногу

Один из любителей подвижного образа жизни по имени Сэм Абдулла запечатлел, как вышедший на дорогу медведь бесцеремонно вторгся в личное пространство спортсменки.



Дотронувшись лапой до её ноги, косолапый хищник отбежал в сторону, но затем вернулся, в тот момент, когда девушка решила больше не испытывать судьбу и скрыться от любопытного медведя, который, к счастью, утратил интерес к спортсменке и не стал её преследовать.