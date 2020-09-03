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Медведь потрогал бегунью за ногу

Медведь потрогал бегунью за ногу (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:27
Сообщество : Животные
Метки: бегунья   в мире   видео   животные   люди   медведь   фото   
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Туристы, совершающие пробежку, стали очевидцами нападения косолапого дикого зверя на бегунью.

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Метки: бегунья   в мире   видео   животные   люди   медведь   фото   
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16  комментариев
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5k
Вася Час назад
скормите оператора этому косолапому
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947
Николай 2 минуты назад
Медведь придал импульс спортсменке
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7k
Alexander 4 минуты назад
Я тоже не люблю канадцев...
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4k
Дмитрий 6 минут назад
Она видать из Тайланда, вес и размер ее стальных яиц сбил мишку с толку.
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1k
Vladimir Taranovich 12 минут назад
вот молодец. Бежать - это огонь.... Повезло, что медведю глубоко насрать на нее было.
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511
GoInDown 15 минут назад
Суши не ест?
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7k
Фантом Полчаса назад
Даааа, бег, конечно, самый лучший способ ухода от медведя... Прямо таки супер рецепт (ирония)
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6k
Кенвуд 40 минут назад
Странно, что такого не осталось
Странно, что такого не осталось
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36k
FoxGen 47 минут назад
С говном не ем - решил мишка.
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3k
panama 50 минут назад
и эти поперлись снимать я в акуе
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8k
Karelian 50 минут назад
Жирная, сплошной холестерин.
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1k
SSD 58 минут назад
Бежит от медведя и звенит стальными яйцами)))
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27k
Alex Час назад
Мяса мало
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28k
Элек Мек Час назад
Значит невкусная.
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