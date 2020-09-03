Медведь потрогал бегунью за ногу

Туристы, совершающие пробежку, стали очевидцами нападения косолапого дикого зверя на бегунью.
Один из любителей подвижного образа жизни по имени Сэм Абдулла запечатлел, как вышедший на дорогу медведь бесцеремонно вторгся в личное пространство спортсменки.
Дотронувшись лапой до её ноги, косолапый хищник отбежал в сторону, но затем вернулся, в тот момент, когда девушка решила больше не испытывать судьбу и скрыться от любопытного медведя, который, к счастью, утратил интерес к спортсменке и не стал её преследовать.
Дотронувшись лапой до её ноги, косолапый хищник отбежал в сторону, но затем вернулся, в тот момент, когда девушка решила больше не испытывать судьбу и скрыться от любопытного медведя, который, к счастью, утратил интерес к спортсменке и не стал её преследовать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Схватка бурых медведей в лесах Финляндии
- Медведица не позволила самцу приблизиться к своему детёнышу
- Погоня медведя за кроликом в канадском заповеднике
- Спасение застрявшего в автомобильном колесе лисенка
- Лесорубы чуть не загубили двух лошадей
0
Новости партнёров
Загрузка...