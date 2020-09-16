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Мужчина во время ссоры решил сжечь своего оппонента

Мужчина во время ссоры решил сжечь своего оппонента (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 10:54
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   инцидент   конфликт   криминал   люди   
669
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Разъяренный мужчина решил разобраться со своими оппонентом радикальным способом. Он облил его чем-то горючим и поджег.

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Метки: в мире   видео   инцидент   конфликт   криминал   люди   
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29k
Опаньки 2 часа назад
ууу
в черной футболке хана
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32k
dima423 2 часа назад
жесть какая то) ...но автор тоже хорош - "А потом из-за подобных кадров нормальные люди без своего имущества и жилья остаются" (с) ...тут как бы думаю людей жизни лишили а он про имущество)
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121
Родион Виштак 2 часа назад
Аххутеть!
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Alonso

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