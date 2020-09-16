Мужчина во время ссоры решил сжечь своего оппонента

Разъяренный мужчина решил разобраться со своими оппонентом радикальным способом. Он облил его чем-то горючим и поджег.
А потом из-за подобных кадров нормальные люди без своего имущества и жилья остаются
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