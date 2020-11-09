Курьер небрежно бросал посылки в грузовик и был наказан

Житель британского города Глостер был неприятно удивлен, когда увидел из окна работника курьерской службы фирмы «Hermes». Мужчина грузил посылки в свой автомобиль, но при этом обращался с коробками как со злейшим врагом.
Во время погрузки мужчина закидывал коробки с товаром в кузов, не заботясь об их ценности и сохранности.
После появления видео в сети сотрудник фирмы был уволен.
После появления видео в сети сотрудник фирмы был уволен.
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