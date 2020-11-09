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Курьер небрежно бросал посылки в грузовик и был наказан

Курьер небрежно бросал посылки в грузовик и был наказан (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 08:56
Метки: Глостер   Курьер   англия   в мире   видео   посылки   
184
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Житель британского города Глостер был неприятно удивлен, когда увидел из окна работника курьерской службы фирмы «Hermes». Мужчина грузил посылки в свой автомобиль, но при этом обращался с коробками как со злейшим врагом.

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Метки: Глостер   Курьер   англия   в мире   видео   посылки   
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32k
Элек Мек 57 минут назад
Пришлите его на стажировку в Почту России.
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SerGProS Полчаса назад
Заказываю ему набор гирь от 16 до 32 кг по 4шт каждой...Пущай вот так покидает.
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