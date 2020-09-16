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На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку

На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 13:15
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   девушка   люди   москва   повезло   строительные леса   
548
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Из-за ветра на одной из улиц Москвы обрушились строительные леса. Конструкция повредила не менее пяти машин и чуть не покалечила проходившую мимо девушку.

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Метки: видео   девушка   люди   москва   повезло   строительные леса   
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7  комментариев
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434
Любушка Час назад
А где сильный ветер? Маскировочная сетка еле колышется.
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37
наблюдатель 48 секунд назад
Ну убить это вряд ли, хотя покалечить вполне могли,повезло, что на дороге небыло машин.А ведь вполне может подать в суд на горе строителей на выплату компенсации.
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56k
Viktor 54 минуты назад
Ох кто-то звиздюлей получит за незакреплённые леса!
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14k
mooc 57 минут назад
Ну леса, судя по всему, не убили бы, а вот шанс быть сбитой авто у нее был неплохой. Не пришел ее час в общем.
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24k
Acu900 59 минут назад
Ей теперь надо в магазин сходить. Купить торт и пузырь. Второй день рождения справлять должна. Еще повезло что на дороге, куда она побежала, проезжающей машины не оказалось. Иначе у водителя была бы дилема: Или сбивать девушку или нажать на тормоз чтобы эта конструкция упала бы и на его автомобиль. Да и водитель который должен был проехать, или те двое которые проехали на пару секунд раньше (их видно на видео) тоже пусть за пузырем идут...
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8k
Serg2001 Час назад
Она даже не в рубашке родилась... А, судя по всему, сразу в вечернем платье...
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3k
Сергей Serg2001 9 минут назад
В шубе.В норковой.
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