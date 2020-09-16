На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку

Из-за ветра на одной из улиц Москвы обрушились строительные леса. Конструкция повредила не менее пяти машин и чуть не покалечила проходившую мимо девушку.
Невероятное везение девушки попало на видео.
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