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Сообщество Жизнь в США 455 постов • 193 подписчика подписаться
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Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги

Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 14:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   идиоты   люди   повезло   поезд   скейтбордисты   слабоумие и отвага   сша   
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В США скейтбордисты решили испытать судьбу и покатались возле железнодорожных путей. Они выполняли рискованные трюки и в любой момент могли оказаться под поездом.

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Метки: видео   идиоты   люди   повезло   поезд   скейтбордисты   слабоумие и отвага   сша   
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6  комментариев
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49k
pynh Час назад
Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги
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783
Юрец Полчаса назад
Ну что же, ждем в разделе Адок. Там как раз один такой смелый и дерзкий догорает сейчас на крыше поезда...
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15k
Алексей Маков 58 минут назад
Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги
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5k
JACKAL Час назад
руку или ногу отхватит, так же весело будет?))
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17k
SerGProS Час назад
Сколько их - веселых затейников, шутников и фантазеров!
Осталось...

Сколько их - веселых затейников, шутников и фантазеров! Осталось...
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25
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
Так надо осуществить их мечту! Т.е переехать их поездом. И им по кайфу и проблем на жд не будет
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