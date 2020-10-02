Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги

В США скейтбордисты решили испытать судьбу и покатались возле железнодорожных путей. Они выполняли рискованные трюки и в любой момент могли оказаться под поездом.
Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск главных героев видеоролика, снятого возле железнодорожной линии Расifiс Surflinеr (штат Калифорния, США).
Любители острых ощущений решили пощекотать нервы себе и пассажирам состава, когда устроили опасный заезд в непосредственной близости с рельсами.
Любители острых ощущений решили пощекотать нервы себе и пассажирам состава, когда устроили опасный заезд в непосредственной близости с рельсами.
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