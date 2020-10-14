Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика

Установленный в салоне грузовика видеорегистратор запечатлел момент вооруженного нападения двух головорезов на работающего в африканской транспортной компании мужчину. Водителю повезло и он отделался разбитыми окнами и испугом.
Африканец может праздновать второй день рождения.
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С какой стороны?
а чего не давил уже ...
и дороги у них в африке загляденье..