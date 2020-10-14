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Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика

Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 08:05
Сообщество : Автомир
Метки: африка   видео   водитель   выстрелы   люди   нападение   повезло   
2175
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Установленный в салоне грузовика видеорегистратор запечатлел момент вооруженного нападения двух головорезов на работающего в африканской транспортной компании мужчину. Водителю повезло и он отделался разбитыми окнами и испугом.

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Метки: африка   видео   водитель   выстрелы   люди   нападение   повезло   
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23  комментария
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−41
Umbrella 59 минут назад
Ну и к чему это автор? Мне любить негров?
С какой стороны?
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26k
EvilHomer Umbrella Полчаса назад
А с чего ты - долб@йоб взял, что видео персонально для тебя?:))))
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7k
Лещ 40 секунд назад
Чунга-чанга, весело живём))
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833
Fara Zolkin 11 минут назад
BlM. Мужику крупно повезло
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137
1 1 12 минут назад
сначала показалось что у него кружка размером с 5 литровую банку, а потом дошло что она близко стоит
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3k
Сергей 14 минут назад
Песня офигенная )))
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3k
Виталий Лынов 16 минут назад
Как были обезьяны так и через 1000 лет ими останутся
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−41
Umbrella 19 минут назад
EvilHomer оскорбил мудак?
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
надо было бы камбулей их ё-б-нуть!
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1k
petia Полчаса назад
Весело у них там.
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4k
Михаил 41 минуту назад
я бы давил нахрен и поехал бы дальше
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174
Александр Туманов Михаил 20 минут назад
Так он походу правого снёс.
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14k
Пронька Грезной 41 минуту назад
Стекла не нужны, все равно проветривать.
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6k
Сгусток позитива 49 минут назад
пипец... едешь себе едешь....
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967
Леонид Час назад
А где камбуля?
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1k
Владимир Порохин Леонид 21 минуту назад
так вот же =)
Ссылка www.youtube.com
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740
Довер Иванович Час назад
Это у них так автостопщики ездят. Все нормально.
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Суровые 90-ые в Африке
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7k
Vacony Час назад
однако
а чего не давил уже ...
и дороги у них в африке загляденье..
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6k
Кенвуд 2 часа назад
Жаль, не задавил одного хотябы
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104
Stazis Кенвуд 2 часа назад
Это точно.. Только если бы резко вильнул, мог бы грузовик с дороги выкинуть и тогда точно привет...
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44
Александр Васильев Кенвуд 24 минуты назад
С таким успехом приноровится давить не глядя на дорогу. Можно еще телескопический бампер примостырить. Что бы дернул и по бокам еще метра по полтора выпали балки с арматурой привареной.
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Не знаю, как там по поводу второго дня рождения, но вот вторые трусы ему явно не помешали бы....
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