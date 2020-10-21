Мужчина чудом остался жив во время обрушения автомобильной парковки

Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина

Подземный бункер для угнанных иномарок был замаскирован ворами под...

Тест: как хорошо вы помните "12 стульев" и "Золотого телёнка"?

Полежав в больнице города Уфы, мужчина с ужасом обнаружил, что он...

Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы...

Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?

И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор

Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных...

Какую пилюлю выберете вы?

Великое китайское нашествие 90х

Скрины из социальных сетей

Парни нашли в стене старого дома 60 бутылок контрабандного виски...

Странные «ягоды» растут на листьях дуба. Какую тайну содержат эти...

15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся

Я, по пятницам - не подаю!

Интересные факты о фильме «День сурка»

Сиделку, избивавшую 90-летнюю бабушку, сдали узбекские гости

Барышня хотела выпить пенного в такси, но водитель был против