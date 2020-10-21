Мужчина чудом остался жив во время обрушения автомобильной парковки

В городе Эль-Хубар, Саудовская Аравия, спускавшийся по лестничному пролету парковки мужчина чудом остался жив во время её обрушения. Камера наблюдения запечатлела роковой момент.
Мужчине повезло оказаться в устоявшем лестничном пролете и он отделался лишь испугом.
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