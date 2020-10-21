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Мужчина чудом остался жив во время обрушения автомобильной парковки

Мужчина чудом остался жив во время обрушения автомобильной парковки (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 08:55
Метки: Эль-Хубар   видео   люди   парковка   повезло   саудовская аравия   
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В городе Эль-Хубар, Саудовская Аравия, спускавшийся по лестничному пролету парковки мужчина чудом остался жив во время её обрушения. Камера наблюдения запечатлела роковой момент.

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Метки: Эль-Хубар   видео   люди   парковка   повезло   саудовская аравия   
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275
Электрик Час назад
Именно так - в рубашке!!!
Именно так - в рубашке!!!
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4k
Александр 53 минуты назад
Представляю, сколько он уже выпил...
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