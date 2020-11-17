В московском метро грабитель выхватил из рук женщины телефон и попытался скрыться

В вагоне поезда московского метро 40-летний безработный мужчина вырвал из рук 33-летней пассажирки мобильный телефон. Сидевшая напротив потерпевшей девушка попыталась остановить злоумышленника, однако ему удалось скрыться.
На опубликованный в сети кадрах видно, как в момент открытия дверей мужчина выхватывает телефон из руки женщины и выходит из вагона.
Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время досмотра у мужчины был обнаружен и изъят похищенный телефон.
Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время досмотра у мужчины был обнаружен и изъят похищенный телефон.
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