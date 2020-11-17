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В московском метро грабитель выхватил из рук женщины телефон и попытался скрыться

В московском метро грабитель выхватил из рук женщины телефон и попытался скрыться (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   девушка   метро   москва   смартфон   телефон   
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В вагоне поезда московского метро 40-летний безработный мужчина вырвал из рук 33-летней пассажирки мобильный телефон. Сидевшая напротив потерпевшей девушка попыталась остановить злоумышленника, однако ему удалось скрыться.

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Метки: видео   грабитель   девушка   метро   москва   смартфон   телефон   
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15  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Понаехавший, местные знают, что в метро все в камерах и милиция повсюду. Это очень глупый поступок, если только у него не было цели перезимовать в тюрьме)
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972
Алексей Астин 12 минут назад
Посадите его на лет пять - пусть сидит за это. Совсем уже оборзели. Взял что захотел и пошёл...
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317
LinkLine 13 минут назад
чурка даже через замутнение е.блища
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8k
ScorpionDS 17 минут назад
Блонда медленно думает, если бы не брюнетка она могла бы и не заметить кражи, у брюнетки отличная реакция еще и смелая, нужно идти в полицию.
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447
TNs 19 минут назад
Что же лицо героя замазали?
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5k
Rus77 19 минут назад
Опять ослоё6...
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−53
ШАЛОМЫ БЬЮ Полчаса назад
чурка то ...
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7k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Пьяный был - не оправдание. Я никогда пьяный даже драться к людям не лез, не то что воровать.
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7k
Фон Шниппельблох 36 минут назад
UFC ))) ясно... Дятел с аула. Езжай на**й к себе в очко, в дома из какашек и е*и там овец. Че вы лезете в цивилизованный мир, обезьяны? Пы.сы.: на всякий случай скажу, что это не национализм. Образованные, культурные и цивилизованные кавказцы, желательно всякого рода крупные специалисты в чём либо (легальном), да ещё если со своей кавказской женой - добро пожаловать в цивилизованный мир. А колхоза у нас своего хватает.
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nabaal 37 минут назад
Вину признаёте Ага, Раскаиватесь Ага, Свободен !
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12k
banzai7 46 минут назад
Девчушка какая молодец! Да ещё и красавица!!!
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9k
Dihydrogen Monoxide 49 минут назад
рафык не виноуват
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29k
Alex Час назад
Походу только вчера с осла на метро пересел. Иначе бы знал, что в метро камер до хрена.
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