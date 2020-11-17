В московском метро грабитель выхватил из рук женщины телефон и попытался скрыться

На опубликованный в сети кадрах видно, как в момент открытия дверей мужчина выхватывает телефон из руки женщины и выходит из вагона.



Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Во время досмотра у мужчины был обнаружен и изъят похищенный телефон.