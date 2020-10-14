FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6660 постов • 650 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир 
Велосипедист чудом остался цел после своего необдуманного поступка

Велосипедист чудом остался цел после своего необдуманного поступка (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: авария   видео   лондон   люди   повезло   
118
1
1
В Лондоне рассеянный парень выехал на своем велосипеде на одну из полос проезжей части и чуть не попал под колеса красного фургона. Установленный в автомобиле одного из участников дорожного движения регистратор запечатлел момент столкновения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авария   видео   лондон   люди   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
panama 36 минут назад
Обезьяна черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Полчаса назад
И съе-ба-лась обезьяна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) Суровая реальность: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа (4 фото) Веселый мотоциклист, который почти смог Веселый мотоциклист, который почти смог Вот что страховка животворящая делает Вот что страховка животворящая делает Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги Юные претенденты на премию Дарвина резвятся возле железной дороги На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку На волосок от гибели: строительные леса чудом не придавили проходившую рядом девушку Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

438935



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
5
93
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
0
150
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
﻿
Набирающие популярность в сообществах
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
2
4
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
0
29
Эксперимент: почему ни в коем случае нельзя покупать дешевые шампуни
В вашей школе была такая комната?
В вашей школе была такая комната?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#дтп#кино#дети#москва#разное#забавно#шоу бизнес
#факты#прикол#интересное#россия#авто авария#люди#позитив#такси#конфликт#деньги
#история#интересно#сша#авария#автомобили#великобритания#природа#авария дня#настроение#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться