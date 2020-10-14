Велосипедист чудом остался цел после своего необдуманного поступка

В Лондоне рассеянный парень выехал на своем велосипеде на одну из полос проезжей части и чуть не попал под колеса красного фургона. Установленный в автомобиле одного из участников дорожного движения регистратор запечатлел момент столкновения.
Автомобиль выбил парня с седла велосипеда, но оставил невредимым.
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