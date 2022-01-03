Новый год и кот. Чудеса случаются

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Кот сидел возле подъезда. В этом доме он жил много лет вместе со своей старой бабушкой. Как она его любила. Души не чаяла. Внутри затарахтел маленький трактор, объезжая его сердце. Стало тепло и хорошо. Но ненадолго. Когда умерла его старая хозяйка приехало очень много народа.Вот только пока она была жива никто не появлялся. А теперь её похоронили и все разошлись разъехались и он остался один. Дверь в квартиру закрыли и он остался на улице. Большой, старый серый кот сидел прямо у подъезда где он раньше жил со своей хозяйкою. Зимний холодный ветер трепал густую шерстку, а люди проходили мимо спеша по своим неотложным делам.Все куда-то бежали, озабоченные своими срочными проблемами. А кот сидел и смотрел на них. Люди несли домой подарки, ведь сегодня был праздник Новый год. Живот заурчал и очень захотелось есть и одновременно в туалет. Но разве можно сходить в туалет если нет лотка с песочком? Разве же коты могут просто пописать на улице? И кот с удивлением посмотрел на проходящих мимо людей, но никому не было дела до него. Некому было ответить на его немой вопрос.Он прилег на холодную землю и закрыл глаза. Ему некуда было идти. Вечерело и пошел снег. Он быстро таял на теплой шерстке и скоро кошачья шубка заледенела. Стало жутко холодно. В окнах домов зажегся свет и оттуда доносились весёлые голоса и вкусный запах. Живот особенно сильно забулькал. Но есть было нечего.Зимняя пурга закрутила свою вьюжную карусель и упавший снег мчался вдоль улиц заметая всё на своём пути. Раздался шум и кот поднял голову вверх. В небе взрывался фейерверк. Город на несколько минут осветился заревом этих праздничных минут и коту показалось что наступил день. Но вслед за светом праздника пришла кромешная тьма и холод. Улицы были пустынны, все праздновали в своих теплых квартирах. Кот закрыл глаза и приготовился к своей последней ночи."Ничего, - ничего думал он, - помучаюсь сейчас а потом станет тепло и я обязательно увижу бабушку.Кто-то подошел. Кот открыл глаза и посмотрел. Прямо напротив него были ботинки огромного размера. Вот так даже лучше решил он, просто один удар и всё. Но тут чьи то руки подхватили его и подняли вверх.- Вот ты!!! - где раздался неожиданно мягкий голос.Кот открыл глаза и увидел большущего мужчину, который был среди приехавших на похороны его бабушки.- А мы тебя уже обыскались. Весь Новый год всей семьёй по двору бегали. Это я виноват. Думал, что жена тебя возьмет, а она думала, что я. Вот так и получилось, ты уж не сердись, - и огромный человек вдруг бросился бежать куда-то неся кота под мышкой.Кот смотрел по сторонам и дома пролетали мимо. Они остановились возле машины и открыв дверь, большой человек положил кота на соседнее сидение и достав ворох свои футболок стал вытирать его холодную, мокрую шерстку.- Вот только вытру тебя, чтобы не простыл и поедем, - бубнил он себе под нос.Потом положил на сиденье теплое полотенце и закутал им кота. Машина завелась и они помчались по заснеженным праздничным улицам. А здоровый мужик крутя руль одной рукой держал в другой телефон и кричал в него своим удивительно мягким голосом полным нескрываемой радости:- Ласточка, рыбочка я нашел его! Да, нашел!! Н-А-Ш-Е-Л!!! Где был? Да прямо у подъезда и лежал. Да не волнуйся, всё с ним в порядке. Будем через пару минут и все вместе встретим Новый год! - торопливо говорил мужчина, неловко прижимая плечом к уху сотовый телефон.Он обернулся на кота, чтобы сказать ему что-то, но увидел, что тот уснул. Кот спал и улыбался во сне. И не смейте мне говорить, что коты не умеют улыбаться. А где то внутри по маленькому кошачьему сердечку ездил трактор и тихонько тарахтел.Так что не говорите мне что в новогоднюю ночь не случаются чудеса. Конечно случаются. Ещё и как случаются. Надо толь-ко немножко помочь им случиться и их будет очень много...Олег Бондаренко