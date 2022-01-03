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Новый год и кот. Чудеса случаются

Новый год и кот. Чудеса случаются (1 фото)

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03 января 2022 19:23
Метки: люди   питомцы   позитив   
307
1
Пост добра человеческого.

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Метки: люди   питомцы   позитив   
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20k
Слепой Пью 3 часа назад
Пусть всем одиноким котам повезет...
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110k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
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19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Добрый рассказ, но жаль, что недостоверный. Во-первых, кот, который впервые на улице (не знал, что там можно пописать), будет в панике и постарается спрятаться, а не будет сидеть у подъезда, где мимо ходят люди. Во-вторых, если он сидел у подъезда, как его можно было не найти?
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Кaleidoscope
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