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Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде

Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде (4 фото)

Автор:
31 июля 2021 09:12
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   милота   позитив   селфи   тюлень   фото   
566
4
Животное просто запрыгнуло к ней на доску отдохнуть.

Источник:

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Метки: в мире   животные   люди   милота   позитив   селфи   тюлень   фото   
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6  комментариев
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Татуировки позырить захотел
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Alex Syvokobylenko 37 минут назад
Ща, думал, буду оригинален, напишу не про тюленя а про рыжую. А тут все такие...
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5k
newegg 44 минуты назад
Симпатичный рыжик.
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58
Юденич 51 минуту назад
Тюленю есть на что посмотреть.
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3k
Иван 54 минуты назад
Приплыл на запах рыбы
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40k
Александр Час назад
Где срок мотала хотел узнать
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