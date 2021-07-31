Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде

Он некоторое время плавал вокруг нее, пока, наконец, не запрыгнул на доску. Тюлень устроился поудобнее и некоторое время просто отдыхал. Животное совсем не смущало близкое присутствие Рэйчел и он с удовольствием позировал перед камерой, когда девушка делала с ним забавные кадры.