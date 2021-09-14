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Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах

Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах (17 фото)

Автор:
14 сентября 2021 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   в мире   люди   находка   повезло   позитив   
1507
17

Иногда жизнь подкидывает нам приятные сюрпризы, и это не может не радовать. Предлагаю вам посмотреть на примеры удачливости людей со всего мира в самых разных её проявлениях.

В повседневной жизни мы часто обращаем внимание на провалы, а моменты удачи воспринимаем как само собой разумеющееся. Но ведь везение всегда стоить ценить, даже если она проявляется в мелочах, а уж тем более, если везёт по-крупному! Кто-то считает себя везучим уже потому, что ему удалось сделать необычную находку, а для кого-то удача в том, чтобы сорвать джекпот. Давайте порадуемся за самых разных счастливчиков.

Так вот для чего нужен брелок на ключах

×

Когда чувствуешь, что и правда прикоснулся к прекрасному

Под одной скорлупой обнаружил сразу 5 орешков!

Невероятная удача с точностью до сантиметра

Счастливое воссоединение хозяина и питомца

Собачка потерялась, и хозяин безуспешно искал её четыре года. И всё же она нашлась — благодаря микрочипу с контактной информацией!

Две пиццы? Три мне нравятся гораздо больше!

Такая редкая удача вообще кажется невозможной

Брата моей подруги никто не позвал на Новый год. Так что он остался дома — с сестрой и её гостьями

Наводил порядок в бабушкином доме и нашёл это. Видимо, Дед Мороз очень долго до меня добирался!

Мы пошли в IKEA и решили проверить, выкидывают ли что-нибудь в мусорные корзины, выставленные на продажу

Мы нашли два кольца с бриллиантами, завёрнутые в чей-то список покупок.

Лицо человека, впервые узнавшего, что такое джекпот!

При перелёте в Эмираты нам с девушкой повысили класс обслуживания, и мы летели как короли

Я собрала 887 листочков счастливого клевера

Обнаружил целое Орео в своём мороженом

Когда решили просто пойти в магазин за едой, а там

Случайно купила билет на рейс, на котором никто не должен был лететь

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Метки: Удача   в мире   люди   находка   повезло   позитив   
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28k
АнтонПолднев Час назад
Не потянет...

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3k
solovei7 2 минуты назад
Жены машина, пару лет назад.
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11k
Голос Вселенной 6 минут назад
Комментарий к фото
...и пустили брата по кругу!
Розовая мечта юности каждого мальчишки...
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4k
bumtester 6 минут назад
Очень повезло, да
обменяет на кассе на одну конфетку или жвачку
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9k
Vacony 23 минуты назад
Почему это не я ?? Это должен быть был Я !!! )))
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17k
Егор 46 минут назад
Рейс в никуда
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