Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах

В повседневной жизни мы часто обращаем внимание на провалы, а моменты удачи воспринимаем как само собой разумеющееся. Но ведь везение всегда стоить ценить, даже если она проявляется в мелочах, а уж тем более, если везёт по-крупному! Кто-то считает себя везучим уже потому, что ему удалось сделать необычную находку, а для кого-то удача в том, чтобы сорвать джекпот. Давайте порадуемся за самых разных счастливчиков.

Так вот для чего нужен брелок на ключах