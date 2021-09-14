Порой удача проявляется в самых неожиданных вещах

Иногда жизнь подкидывает нам приятные сюрпризы, и это не может не радовать. Предлагаю вам посмотреть на примеры удачливости людей со всего мира в самых разных её проявлениях.
В повседневной жизни мы часто обращаем внимание на провалы, а моменты удачи воспринимаем как само собой разумеющееся. Но ведь везение всегда стоить ценить, даже если она проявляется в мелочах, а уж тем более, если везёт по-крупному! Кто-то считает себя везучим уже потому, что ему удалось сделать необычную находку, а для кого-то удача в том, чтобы сорвать джекпот. Давайте порадуемся за самых разных счастливчиков.
Так вот для чего нужен брелок на ключах
Когда чувствуешь, что и правда прикоснулся к прекрасному
Под одной скорлупой обнаружил сразу 5 орешков!
Невероятная удача с точностью до сантиметра
Счастливое воссоединение хозяина и питомца
Собачка потерялась, и хозяин безуспешно искал её четыре года. И всё же она нашлась — благодаря микрочипу с контактной информацией!
Две пиццы? Три мне нравятся гораздо больше!
Такая редкая удача вообще кажется невозможной
Брата моей подруги никто не позвал на Новый год. Так что он остался дома — с сестрой и её гостьями
Наводил порядок в бабушкином доме и нашёл это. Видимо, Дед Мороз очень долго до меня добирался!
Мы пошли в IKEA и решили проверить, выкидывают ли что-нибудь в мусорные корзины, выставленные на продажу
Мы нашли два кольца с бриллиантами, завёрнутые в чей-то список покупок.
Лицо человека, впервые узнавшего, что такое джекпот!
При перелёте в Эмираты нам с девушкой повысили класс обслуживания, и мы летели как короли
Я собрала 887 листочков счастливого клевера
Обнаружил целое Орео в своём мороженом
Когда решили просто пойти в магазин за едой, а там
Случайно купила билет на рейс, на котором никто не должен был лететь
Источник:
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